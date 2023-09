Vivlio annonce l’arrivée de 3 liseuses de livres numériques

Vivlio fête la rentrée et annonce le lancement de trois liseuses en France en septembre et au mois d’octobre.

Depuis le rachat de Bookeen par Vivlio, en novembre 2022, il n’y a pas eu de nouvelles liseuses sur le marché français lancées par la marque. (lire notre article).

C’est désormais de l’histoire ancienne, Vivlio annonce l’arrivée de trois liseuses d’ebooks, deux d’entre elles sont aussi à même de proposer de la lecture audio.

Ces trois liseuses sont baptisées : Vivlio Inkpad 4 , Vivlio Light HD et Vivlio Light. Les deux dernières citées ressemblent à s’y méprendre à certains modèles Bookeen…

Que savons-nous de ces liseuses ? Voici les principales caractéristiques des modèles, la date de disponibilité et les prix en attendant d’en savoir plus et de les tester.

Vivlio Inkpad 4

Cet appareil dispose d’un grand écran HD 7.8 pouces. Le stockage de 32GO permet de télécharger des milliers de livres numériques et audio.

Dotée d’un haut-parleur intégré, elle est aussi étanche, certifiée IPX8. Cette liseuse permet donc d’écouter aussi des livres audio.

L’Inkpad 4 sera disponible le 11 septembre au prix de 279.99€.

Vivlio Light

La marque ne mentionne pas la taille de l’écran dans son communiqué, étrange. Mais cette machine semble plutôt compacte, parions sur un écran 6 pouces. La liseuse pèse 182 grammes.

Elle est équipée d’un éclairage à filtre anti-lumière bleue. Celle-ci sera disponible le 9 octobre au prix de 139.99€.

Vivlio Light HD

Là encore, la marque ne mentionne pas la taille de l’écran… Toutefois, on sait que celui-ci est HD. Elle dispose de 16 GO de stockage, d’un haut-parleur (livres audio) et elle aussi est étanche (IPX8). La Light HD est dotée de la technologie SMARTlight qui permet de lire jour et nuit sans fatigue des yeux. Enfin, elle pèse 186 grammes.

La liseuse sera disponible le 9 octobre au prix de 169.99€.

