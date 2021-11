Lisez-vous le belge ? C’est la 2e édition ! - IDBOOX

L’opération “Lisez-vous le belge ?” a pour vocation de promouvoir la littérature en Belgique. Pour cette seconde édition, un programme riche et varié est proposé aux lecteurs francophones.



Jusqu’au 6 décembre 2021, Lisez-vous le belge déploie un dispositif 100% lecture pour le grand public.

Du roman à la poésie, de l’essai à la bande dessinée, des albums jeunesse au théâtre, c’est toute la chaîne du livre qui se mobilise.



Suite à deux appels à participation à destination d’artistes de Fédération Wallonie-Bruxelles lancés par le PILEn, en partenariat avec les Midis de la poésie, l’ABDIL et la Scam, 20 artistes ont été sélectionnés pour réaliser 10 illustrations et 10 textes poétiques expressément pour la campagne. Chacun et chacune étaient invités à s’exprimer en texte ou en image sur son rapport à la littérature francophone de Belgique.

Et ce n’est pas tout ! 52 maisons d’édition basées en Belgique participent, 63 librairies leur emboitent le pas.

237 bibliothèques vont proposer des animations et des lectures. Et, pour la première fois, 24 écoles et 71 classes ont rejoint la campagne ! Pour découvrir le programme c’est ici