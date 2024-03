Livres audio – Les Suédois peuvent choisir différentes voix artificielles pour l’écoute d’un livre

Livres audio – Storytel avait annoncé une fonctionnalité basée sur l’intelligence artificielle il y a quelques mois, elle est désormais disponible.

Les abonnés suédois à la plateforme peuvent choisir parmi plusieurs voix générées par l’IA en plus de la voix de narration habituelle. Voici les différentes voix disponibles :



– Carin : une voix féminine, légèrement plus mature.

-Erik : une voix masculine douce et grave.

-Amanda : une voix féminine plus jeune et dynamique.

-Martin : la voix d’un homme d’âge moyen.

-Stefan : une version générée par l’IA de la propre voix de l’acteur Stefan Sauk.



Cette technologie, appelée Voice Switcher, a été développée en collaboration avec ElevenLabs. L’objectif de la plateforme est de proposer une diversité de voix aux auditeurs de livres audio, afin de satisfaire tous les goûts et préférences. Pour le moment seuls 25 titres du catalogue proposent cette fonctionnalité. Elle sera développée et étendue au fur et à mesure et certainement en accord avec les éditeurs.



L’annonce de cette fonctionnalité a suscité beaucoup d’intérêt dans le monde de l’édition, notamment en France, où ce type de procédé est parfois controversé, surtout à l’ère de l’AI Act. Reste à savoir si les amateurs de livres audio apprécieront ce nouveau service.



