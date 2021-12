Merveilleuse OP – Bon Plan ebook 150 livres numériques à 1,99 €

La Merveilleuse OP débute vendredi jusqu’au dimanche 5 décembre. 150 livres numériques sont à prix cassé.

La #MerveilleuseOP comment ça marche ?

Cette opération commerciale organisée e-Dantes pour Les éditions Bragelonne, Milady, Castelmore et Hauteville, casse les prix. Jusqu’au 5 décembre minuit, 150 titres sont à 1,99€ !

Les tomes 1 sont disponibles le vendredi, puis les tomes 2 sont ajoutés le samedi et les tomes 3 le dimanche.

Ce bon plan est égal à une remise de plus 60% du prix !

Quels livres numériques en promo ?

SF, Fantasy, Romance, Thrillers, …composent la sélection. Voici quelques exemples des livres numériques dans la sélection.

The Witcher, le dernier vœu, Un Sac de Solène Bakowski, Black Man de Richard Morgan, Sœur écarlate de Mark Laurence, Moi Rousse et fauchée de Jackie May, Ferme bien la porte de K.L. Slater.

