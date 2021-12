15 idées de cadeaux de Noël Geek et pas cher

Noël approche ! Pas de panique si vous n’avez pas d’idées de cadeaux, on vous a préparé une sélection de produits sympas, geeks et pas cher, à partir de moins de 10 euros

Jeux de société, sets LEGO, livres, produits connectés, enceintes, il y en a pour tous les goûts.

Les sets LEGO

Lego c’est pour les petits mais aussi pour les grands. Quel que soit son âge, on prend toujours autant de plaisir à manipuler et assembler les petites briques. La compagnie danoise l’a bien compris. Elle multiplie les sets destinés aux adultes.

Dernièrement chez IDBOOX, on s’est lancé le défi de monter la splendide machine à écrire vintage composée de 2079 pièces. Elle compte parmi les sets LEGO Ideas les plus aboutis. Les touches et le chariot bougent comme sur une vraie machine à écrire. Elle reproduit même le son des touches.

Ce n’est pas le seul set LEGO qui fera briller les yeux des grands enfants. Vous pouvez en découvrir d’autres dans al vidéo ci-dessous.

– LEGO machine à écrire

– Le set LEGO chaussure ADIDAS

– LEGO Le Gant de Thanos de Marvel

– Le casque de Dark Vador

Les livres

On vous a également préparé une sélection de livres Pop Culture que nous avons chroniqués et appréciés au cours de cette année.

– La cuisine des animés

La cuisine des animés est un livre de cuisine qui se concentre sur les recettes issues des films d’animations japonais. Ramen de Naruto, taiyaki de My Hero Academia, okonomiyaki de Ranma 1/3 ou brioches à la vapeur de Dragon Ball, il rassemble 80 recettes piochées dans des animés les plus populaires de ces 30 dernières années. Cliquez sur ce lien pour l’acheter

– Les recettes du monde dans les films d’animation

L’ouvrage Les recettes du monde dans les films d’animation couvre un périmètre plus large. Il s’intéresse à la nourriture dans tous les films d’animation. Il détaille sur 144 pages 20 recettes provenant de Moi, moche et méchant, Shrek, Wallace & Gromit, Dragons ou encore Your Name ou encore L’étrange Noël de Monsieur Jack. Cliquez sur ce lien pour l’acheter

– Traits de Famille Tome 2

Le livre Traits de Famille revient dans un deuxième tome. Thomas Romain reprend ses pinceaux pour métamorphoser une quarantaine de dessins des ses deux enfants. Cliquez sur ce lien pour l’acheter

– The Witcher illustré

Le livre The Witcher est une édition illustrée de la nouvelle Le dernier vœu écrite par Andrzej Sapkowski. Elle relate la rencontre explosive entre Geralt de Riv et la Yennefer de Vengerberg. Les dessins sont de Mikael Bourgoui et ils font de ce livre une pièce magistrale a posséder si on est fan du sorceleur. Cliquez sur ce lien pour l’acheter

Les jeux de société

Les jeux de société font un retour en force. Une partie entre amis au pied du sapin avec un bon chocolat chaud ça ne se refuse pas.

Escape Game, jeux d’enquête et autres, laissez parler vos méninges. On vous propose quatre jeux de société résolument geek avec un maximum de fun et de convivialité.

– Slasher est un jeu d’enquêtes réalisé avec la caution de la Youtubeuse Andy. Dans ce jeu il faut démasquer un tueur en série qui s’amuse à semer des indices en référence à des films d’horreur. Slasher est pour deux à six joueurs à partir de 14 ans. Cliquez sur ce lien pour l’acheter

– La Casa de papel par Clementoni est un jeu de plateau et de déduction. Les joueurs doivent découvrir l’identité des 8 voleurs en notant les indices, les informations confidentielles découvertes en cours de partie. Entre deux et cinq joueurs peuvent mener l’enquête. Le jeu est conseillé à partir de 12 ans et les parties durent 45 minutes. Cliquez sur ce lien pour l’acheter

– Arsène Lupin Le jeu d’enquête. Le célèbre voleur Arsène Lupin aurait-il volé la Joconde ? Le non moins célèbre Herlock Sholmès est appelé à l’aide pour le découvrir. Dans le Paris de 1911, les joueurs incarnent le héros de Maurice Leblanc pour détourner les soupçons du détective londonien. Le jeu est conseillé pour 2 à 6 joueurs à partir de 14 ans. Cliquez sur ce lien pour l’acheter

– Hulk, Spiderman, Captain America, les super-héros Marvel s’invitent dans le jeu de cartes Dobble. Le principe de ce jeu familial est très simple. Il comporte 55 cartes et chacune d’entre elles contient un seul symbole identique. Il faut être le plus rapide pour les repérer. Dobble Marvel est conçu pour 2 à 8 joueurs à partir de 6 ans. Cliquez sur ce lien pour l’acheter

Des ampoules connectées rétro

Tout geek qui se respecte possède au moins une ampoule connectée chez lui. Les nouvelles ampoules Innr ont leur place sous le sapin. Elles allient le charme du rétro avec la technologie de la LED connectée.

Innr s’affranchit de la plateforme ZigBee avec de nouvelles ampoules WiFi. Vous n’avez plus besoin d’un hub pour les piloter. Il suffit de les connecter avec l’application dédiée et les ampoules sont opérationnelles. Elles deviennent beaucoup plus simples à utiliser que vous possédiez un appareil Android ou iOS.

Ces ampoules ont un look rétro. On distingue les filaments à l’intérieur mais il s’agit bien d’ampoules LED. Elles émettent une lumière chaude et agréable de 2200 Kelvin (4,5W). On aurait presque envie de se blottir au coin du feu.

Il existe trois modèles différents : allongé, petite ronde et grosse ronde :

Cliquez sur ce lien pour l’acheter

Suivez ce lien pour l’acheter

Cliquez sur ce lien pour l’acheter

Le Teufel Boomster Go

Le Teufel Boomster Go est un mini haut-parleur Bluetooth. C’est un appareil nomade robuste qui ne craint ni les chocs ni l’eau. L’enceinte est protégée par un revêtement en caoutchouc et elle est certifiée IP-X7. Même après une courte immersion dans l’eau, elle continuera à diffuser votre musique préférée. Cette petite enceinte est dans la lignée des autres appareils Teufel.

La qualité audio est au rendez-vous avec un son puissant grâce à deux haut-parleurs de basses passifs. Il est également possible de connecter deux enceintes pour avoir un son stéréo synchronisé.

Peu gourmande, la Boomster Go ne vous laissera pas tomber au milieu de la journée. Elle a une autonomie pouvant aller jusqu’à 10 heures et sa batterie se recharge en seulement 3 heures.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter

SSD WD Elements SE

Ce petit carré de plastique à l’air anodin mais on ne peut plus s’en passer après l’avoir sorti de sa boite. Grâce à petite taille, ce SSD nomade de Western Digital se glisse dans une poche (6,5 cm de côté et de 0,87 cm d’épaisseur). On peut l’emporter partout. Il atteint une vitesse de lecture allant jusqu’à 400Mo/s. Il lit sans problème une vidéo 4K stockée dessus. Il existe avec trois capacités de stockage.

– Le 480Go est vendu à 89,99€

– Le SSD de 1To est à 139,99€

– Le 2To est au prix de 279,99€