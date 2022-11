Microbibli – Proposez votre projet de création de bibliothèque !

Jusqu’au 30 novembre présentez votre projet de création de micro bibliothèque à Bibliothèque Sans Frontières (BSF) et la Fondation Cultura.

Pour ce troisième appel à projets Microbibli, que vous soyez un particulier, un commerçant ou une association vous êtes invités à postuler.



L’objectif de Microbibli est de créer partout en France, des lieux ouverts de partage et d’accès aux livres. Les plus beaux projets auront le soutien des deux institutions et l’accès à 1200 livres.



30 Microbliblis existent déjà dans 23 départements. Le but est d’atteindre les 1000 créations.

Si vous souhaitez promouvoir le livre, la culture et le lien social sur votre territoire, suivez ce lien et proposez vos idées.

Intéressés par les bibliothèques ? Consultez notre rubrique ici