Amazon Echo – Ecoutez la voix masculine de l’assistant vocal Alexa !

Alexa, l’assistant vocal d’Amazon souffle sa 4ème bougie. Les Appareils Echo sont devenus des compagnons du quotidien pour des millions de foyers dans le monde.

Echo Dot, Echo Show, Echo Dot Horloge, Echo Studio… Amazon ne cesse d’améliorer et de développer des appareils. Depuis son lancement il y a 4 ans, 15 produits différents ont vu le jour.

Alexa, quels chiffres peux-tu dévoiler ?

« Le nombre de clients utilisant activement Alexa a connu une croissance considérable, +34 % sur cette dernière année, et, depuis le lancement, 7,75 milliards d’interactions ont été réalisées entre les utilisateurs français et Alexa. Certaines de ces interactions montrent comment l’assistant vocal Alexa est entré dans nos foyers comme un véritable membre de la famille. C’est évident lorsque nous voyons que les utilisateurs français d’Alexa ont dit plus de 5 millions de fois « Je t’aime » à Alexa, rien qu’au cours de l’année passée », déclare Gianmaria Visconti, Head of Amazon Alexa – France, Italie, Espagne.

Et les chiffres ne s’arrêtent pas là : 535 millions d’heures de musique ont été streamées depuis la sortie en France.

Cuisinez avec l’assistant vocal a généré 5 millions d’interactions. 300 millions de produits connectés fonctionnent avec Alexa dans le monde, dont des ampoules, des prises, des sonnettes vidéo, des routeurs WiFi ou des aspirateurs. Il y a plus de 3600 Skills (applications) actives.

En 2021, il y a eu 740 millions d’interactions entre des appareils connectés et Alexa (+51% sur un an). Il y a eu aussi, 53 millions demandes pour la météo et 14 millions de demandes pour l’actualité.

Toujours plus d’activités avec Alexa

Les équipes d’Amazon développent sans cesse de nouvelles activités : écoute de podcasts, découverte des œuvres de musées parisiens ou tout récemment les activités Amazon Kids (lire notre article).

Ciel, un homme dans la maison !

Et pour fêter cet anniversaire, Alexa propose maintenant de choisir entre la voix emblématique féminine et une voix masculine.

Pour activer cette option, il suffit de dire : « Alexa, change de voix ». Nous vous proposons de découvrir le résultat ci-dessous dans notre vidéo.

Alors vous aimez ?