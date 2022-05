Nextory propose des livres numériques et audio aux sportifs

Nextory (ex Youboox) vient de nouer un partenariat avec Decathlon.

L’objectif est de proposer aux clients de l’enseigne spécialisée dans le sport, des livres audio et numériques. Cette offre s’adresse aux possesseurs de la carte de fidélité du magasin.

Depuis un an, la marque a un programme permettant aux consommateurs de bénéficier d’offres Decathlon mais aussi de partenaires.



Les membres du programme, peuvent désormais faire marcher la tête et les muscles en écoutant des audio books, en vivant l’expérience Switch ou en lisant des ebooks, le tout pendant 60 jours et gratuitement.



Ils auront également la possibilité de se fixer des objectifs sportifs au rythme de leurs lectures : découvrir un nouveau chapitre de La Bibliothèque de minuit de Matt Haig, ou de Code Lupin de Michel Bussi à chaque kilomètre parcouru, accompagner sa séance de yoga de l’œuvre Tout est méditation de Deepak Chopra, s’inspirer durant une séance de fitness en écoutant Miracle Morning de Hal Elrod.

