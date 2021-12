Youboox lance Switch une combinaison de lecture audio et écrite

Youboox continue de proposer des innovations à ses lecteurs. La plateforme de lecture en streaming lance Switch un concept qui conjugue la lecture audio et écrite.



Le principe est simple. Vous choisissez une histoire parmi la sélection et vous pouvez soit la lire soit l’écouter. L’objectif est de switcher de l’audio au texte et du texte à l’audio en un clic.



C’est un bon mix entre lecture audio et écrite, en fonction du temps qu’on a et de son humeur on choisit l’un ou l’autre.

C’est un ebook audio en quelque sorte permettant de lire et d’écouter sur smartphone et tablette. C’est aussi une façon plus dynamique de lire par rapport à un livre audio classique ou un ebook.



Pour l’instant il y a 8 histoires originales Switch, sous forme de mini-séries de 5 épisodes. Les lectures durent 20mn environ. L’écoute audio se veut immersive, voix, bruitages, musique complètent le texte. Au programme, Polar, Romance et SF.



Cette initiative est née d’un partenariat avec Fyctia. Ces contenus sont exclusifs et sont disponibles dans l’appli Youboox. La mise en son est réalisée par le studio Wave Audio.



Youboox a été racheté récemment par Nextory. Les deux sociétés avaient promis de l’innovation, et on commence à en voir le résultat avec ce concept qui plaira certainement aux lecteurs.