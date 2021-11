Nouvelle édition de Vox lectures à haute voix au programme et journée Pro - IDBOOX

Le festival Vox revient avec une nouvelle édition en présentiel et en distanciel. Du 5 au 8 novembre de nombreux rendez-vous sont au programme pour le grand public et les professionnels.

Tout au long du week-end, une vingtaine de captations permettront de découvrir les multiples facettes de la lecture à voix haute et du livre audio.

De plus, chaque éditeur a sélectionné avec soin des titres de son catalogue pour présenter le travail de sa maison, notamment grâce à la radio du festival.

Pour les rendez-vous physiques, c’est à Montreuil que ça se passe. De nombreux comédiens prêtent leurs voix pour des écoutes.

Journée professionnelle le 8 novembre

Cette journée sera rythmée par six tables rondes animées par de nombreux intervenants explorant des thèmes variés: panorama du livre audio en France, livre audio et politiques publiques, le livre audio face au podcast, les spécificités du livre audio jeunesse, les vertus du livre audio, les déclinaisons d’adaptation du livre. Si vous ne pouvez y assister des captations vidéo seront disponibles sur le site.

Découvrez le programme et les infos pratiques ici