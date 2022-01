Nuits de la Lecture 2022 découvrez le programme - IDBOOX

Les prochaines Nuits de la Lecture organisées par le CNL se tiendront en France et à l’étranger du 20 au 23 janvier 2022.

Quatre soirées, avec un temps fort le samedi 22 janvier sont prévues avec plus de 3000 évènements.

Ancrée sur la fameuse injonction de Victor Hugo « « Aimons toujours ! Aimons encore ! » la 6ème édition des Nuits de la lecture 2022 vont une fois encore enchanter petits et grands.



Près de 2 000 médiathèques, librairies, musées, établissements scolaires, etc. se sont emparés de ce thème évocateur. Les événements auront lieu en numérique et en présentiel.



Pour l’édition 2022, les Nuits de la lecture accueillent deux parrains de renom : François-Henri Désérable, et Maria Pourchet.

Petite mise en bouche des évènements des Nuits de la lecture

Impossible de parler de tous les évènements mais voici un petit florilège des moment proposés au public.



-Carte blanche à Chloé Delaume pour animer des lectures musicales autour de l’amour par les auteurs Nathalie Kuperman, Laura Vasquez, Sophie Coiffier et Pacôme Thiellement, à la BPI.

-L’École nationale supérieure des Beaux-Arts organise un marathon de lectures à voix haute de l’Odyssée d’Homère par une pléiade d’écrivains, comédiens et artistes.

-Au musée Guimet, cérémonie de remise du prix Émile Guimet de littérature asiatique 2021. La cérémonie aura lieu en présence de Régine Hatchondo, présidente du jury et présidente du CNL et les membres du jury.

-Rencontre avec Agnès Desarthe autour de son dernier roman L’Éternel fiancé (éditions de L’Olivier) à la médiathèque Violette Leduc (Paris 11).



-Première participation de la Maison de Victor Hugo accueillant une finale locale des Petits champions de la lecture.

-Rencontre-dédicaces avec Alain Damasio à la bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen.

-Lecture-rencontre avec Clémentine Mélois, autrice de l’Oulipo, au sein du Lieu unique à Nantes.

-Manifestation « Illustres illustrateurs » dans les médiathèques de la ville d’Orléans. Au programme, expositions, séances de dédicaces et ateliers avec les illustrateurs Bruno Heitz, Amélie Fléchais, Gilles Bachelet et Stanislas Gros.

-Rencontre avec l’auteur Yan Lespoux et lectures de nouvelles de son recueil Presqu’îles (éditions Agullo court), à librairie AB située à Lunel.

-A l’occasion du 40e anniversaire de la disparition du poète Louis Aragon, la DRAC Île-de-France et La Maison Elsa Triolet-Aragon, proposent une soirée sur le thème de l’amour le 20 janvier.

-Des animations sur le thème de l’amour sont proposées aux internautes par les bibliothécaires sur le compte Facebook d’Eurêkoi durant tout le mois de janvier jusqu’à la fin de la manifestation.

