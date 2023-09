One Piece – 108 chapitres du manga à lire gratuitement et légalement !

One Piece en live action sur Netflix est un véritable succès ! Depuis vendredi, les fans regardent cette création originale tirée du célèbre manga de Eiichirō Oda.

Pour célébrer la sortie de la série sur la plateforme classée première dans 84 pays, l’éditeur japonais, en coordination avec les éditeurs de plusieurs pays, a décidé de mettre en ligne gratuitement les volumes 1 à 12 du roi des pirates (108 chapitres).

Dans un tweet, le compte officiel One Piece a fait cette grande annonce : « Pour commémorer le début de la distribution du drame live-action “ONEPIECE”, les bandes dessinées ONE PIECE du monde entier sont rassemblées ici ! Vous pouvez lire ONE PIECE volumes 1 à 12, l’édition East Blue, dans un total de 21 langues ! »

Comment accéder aux 12 tomes One Piece gratuitement ?

C’est très simple ! Cliquez sur lien. Vous arrivez sur le site Read Me.

L’interface reconnaît automatiquement votre langue en fonction de votre adresse IP.

Choisissez un volume et commencez à lire !

En fonction du pays dans lequel vous êtes situé, les mangas s’afficheront dans la langue du pays où vous vous trouvez. Notez que le japonais n’est pas inclus.

One Piece est un phénomène mondial depuis 1997. Il existe plus de 1000 épisodes. C’est aussi la série manga la plus vendue de l’histoire. Découvrez nos [top mangas] .

