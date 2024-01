OverDrive explose les compteurs pour l’emprunt d’ebooks, livres audio, presse et vidéos

OverDrive, le plus grand distributeur de contenus numériques dans le monde, fait le bilan de 2023.

Cette année encore, la bibliothèque des bibliothèques numériques explose les compteurs !

La compagnie comptabilise 662 millions d’emprunts de livres numériques, de livres audio, de presse digitale et de vidéos en streaming (23 millions d’écoutes). Cela représente une hausse de 19% par rapport à l’année passée (lire notre article).

OverDrive approvisionne 92 000 bibliothèques et écoles dans 115 pays à travers le monde.

Autre chiffre impressionnant, plus de 9 millions de personnes ont installé l’application Libby en 2023.

La répartition des emprunts se découpe ainsi :

– Ebooks empruntés : 370 millions (+12%)

– Livres audio empruntés : 235 millions (+23%)

– Magazines empruntés : 56 millions (+75%)

– Bandes dessinées et romans graphiques : 37 millions (+14 %)

– Réserves/listes d’attente de livres électroniques et de livres audio : 253 millions (+19 %).

