Partir en Livre 2021 nous promet mer et merveilles - IDBOOX

Partir en Livre c’est la fête de l’été dédiée à la littérature jeunesse. Cette année encore, le ministère de la Culture et le CNL ont concocté un programme pour tous les publics.

Pour cette septième édition, cette grande manifestation nationale accueille une marraine et deux parrains de renoms : Soledad, Yannick Bestaven et Oxmo Puccino.



Partir en Livre se déroulera partout en France du 30 juin au 25 juillet. Le thème choisi pour 2021 est Mer et Merveilles, comme en témoigne la très jolie affiche réalisée par Soledad Bravi.

Partir en Livre une édition revue et augmentée

En 2021, cet évènement voit les choses en très grand. Plus de 750 auteurs participent ainsi que 726 bibliothèques, 318 libraires, 187 éditeurs et plus de 2800 ateliers sont organisés…

1069 communes proposent des animations.

Quelques temps forts

Le CNL, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et la Ligue de l’enseignement préparent un projet inédit. Des résidences d’auteurs jeunesse se tiendront dans les colonies et centres de loisirs qui participeront aux «vacances apprenantes».



Le CNL attribuera une bourse de2000€ à tous les auteurs qui participeront à ces résidences et fournira livres et supports ludiques pour enrichir les ateliers.

Du 30 juin au 9 juillet, le Parc d’attractions littéraire prend place à la Courneuve avec des dizaines de rendez-vous.



Partir en Livre c’est c’est aussi un tour de France avec 6 grandes escales au mois de juillet. On surfera au Havre le 3, à Saint Malo, le 6, au Tinqueux le 8, à Montpellier le 15, à Marseille le 16 et enfin à Châteauvallon 23. Pour découvrir ce programme rendez-vous sur le nouveau site Partir en Livre