Prenez date : Assises du livre numérique 2023

Les professionnels du livre ont rendez-vous le 28 novembre 2023 pour la 24ème édition des Assises du Livre Numérique.

Cette année le colloque aura lieu à la Bibliothèque nationale de France (BnF).

Le thème choisi par le Syndicat national de l’Edition (SNE) et ses partenaires est : L’accessibilité dans le monde du livre.



Au cours de la journée, les invités experts du sujet tenteront de répondre aux questions suivantes : Qu’est-ce qu’un livre numérique nativement accessible ? Comment se préparer aux obligations instaurées par l’entrée en vigueur prochaine de la Directive européenne sur l’accessibilité (juin 2025 pour les nouveautés, juin 2030 pour le fonds) ? Quelles formations, quelles évolutions sont à mettre en œuvre ? Quels sont les publics concernés ? Comment vont s’articuler l’édition adaptée et l’édition numérique nativement accessible ?

Le programme général sera dévoilé prochainement. Les inscriptions ouvriront début novembre, l’entrée est gratuite.

Intéressés par le sujet Accessibilité et livre ? Consultez notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités