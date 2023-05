Prenez date pour le Digital Publishing Summit 2023

EdrLab lance une nouvelle édition du Digital Publishing Summit. Rendez-vous en juin et en ligne !

Ce rendez-vous dédié aux professionnels du livre et du Web du monde entier a pour objectif de présenter et d’échanger les avancées faites en matière de livres numériques et livres audio et les tendances.

Le Digital Publishing Summit aura lieu du 19 au 23 juin et cette année le rendez-vous est gratuit et se passe en ligne.



L’évènement est organisé en collaboration avec la Fondazione LIA dans le cadre d’Aldus UP, le réseau européen des salons du livre promouvant l’internationalisation du secteur du livre et l’innovation du format des salons du livre.



Des sujets cruciaux pour les pros seront traités : tendances du livre numérique en Europe, navigation audio guidée pour la BD, l’accessibilité, contrefaçon … Chaque séance dure 45mn.

Pour découvrir le programme complet de ce rendez-vous centré sur le livre numérique sous toutes ses formes c’est ici