Près de 6000 livres ont été interdits et censurés dans les écoles américaines

C’est un triste bilan qui clôt cette année 2023! PEN America a mené une enquête sur ces livres censurés. Entre juin 2021 et juin 2023, ce sont près de 6000 livres qui ont été interdits.

L’attaque contre la liberté de lecture concerne principalement les écoles publiques, et ce, dans 247 districts scolaires répartis dans 41 États.

5894 livres censurés aux États-Unis

Dans un communiqué, l’organisation explique : « La littérature est vitale pour éduquer les jeunes », a déclaré Sabrina Baêta, du programme Freedom to Read de PEN America. « Sans œuvres littéraires, les étudiants se retrouvent sans contexte pour leurs propres expériences, sans empathie pour les expériences des autres et sans une pleine compréhension du monde dans lequel nous vivons et de son passé. Nous sommes alarmés de constater à quel point le mouvement visant à interdire les livres s’est intensifié depuis 2021 et met en danger les libertés de lecture et d’apprentissage, tout en menaçant les principes fondamentaux de l’éducation. »

Les livres de Sarah J. Maas sont cités en exemple. Au cours de l’année scolaire 2021-2022, son travail a été interdit 18 fois dans 10 districts. Mais entre 2022-2023, ce chiffre explose pour atteindre 158 interdictions dans 36 districts, soit une augmentation de 778 %.

En 2 ans, PEN America a enregistré 5 894 cas d’interdiction de livres. La Floride et le Texas sont en tête en nombre d’interdictions. Ce sont particulièrement les auteurs noirs ou LGBTQ+ qui sont visés.

En réponse à ces pratiques désastreuses, les bibliothèques se mobilisent. Par exemple, la Bibliothèque publique de Brooklyn met gratuitement à disposition les livres interdits en format numérique. Lire nos articles sur le sujet ici

Un soutien aux auteurs

Pour protéger un peu les auteurs et principalement es auteurs et illustrateurs de livres pour enfants PEN America met en place un système d’alerte.

L’organisation informera désormais, les auteurs concernés en leur précisant quand et où leurs livres sont interdits.

Elle leur proposera des informations et des ressources liées à la liberté de lecture. Elle les les équipera aussi, de stratégies de sécurité numérique face à la haine et au harcèlement en ligne.

