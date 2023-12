Le Top des auteurs français en 2023, Mélissa Da Costa en tête des ventes

Avec plus d’1,1 million de livres vendus en 2023, Melissa Da Costa devient l’auteure la plus bankable en France en 2023.

Selon des chiffres publiés par le Parisien, l’autrice Mélissa Da Costa détrône Guillaume Musso qui tenait la première place du Top des auteurs ayant vendu le plus de livres depuis 12 ans !

Son dernier roman, Femmes au bout du monde, sorti en mars aux éditions Albin Michel porte en grande partie l’écrivaine pour cette année.

Guillaume Musso qui régnait en maître jusqu’à présent, est loin derrière avec 540 000 exemplaires vendus tous formats confondus cette année.

Deux autres femmes partagent le haut du podium avec la jeune auteure en 2023. Il s’agit de Virginie Grimaldi, Une belle vie, qui a vendu 1 million d’exemplaires , et Maud Ankoua, avec plus de 720.000 exemplaires de son premier roman Kilomètre zéro vendus.

De son côté Pierre Lemaitre (690.000 livres vendus) fait partie du Top et Franck Thilliez (600.000 livres vendus).

On attend tout de même les chiffres consolidés pour la fin de l’année, environ 15% des ventes de livres s’effectuent au moment des fêtes.

