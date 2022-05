Prix du public du livre audio et Plume de Paon des lycéens les lauréats 2022

Samedi 14 mai 2022, à l’occasion de la Nuit du livre audio du Festival du livre audio et du podcast de Strasbourg, l’association la Plume de Paon et l’Institut français ont récompensé deux livres audio.

Le Prix du public du livre audio francophone – catégorie Adulte est attribué à Enfant de salaud de Sorj Chalandon lu par Féodor Atkine (Audiolib).

Le Prix du public du livre audio francophone – catégorie Jeunesse est attribué à Tutti Frutti de Guy Prunier lu par Béatrice Maillet, Elisabeth Calandry, Anne Kovalevsky (Oui dire).

Les livres audio sélectionnés sont ainsi mis en lumière et diffusés sur Culturethèque, la bibliothèque numérique de l’Institut français destiné aux publics des établissements culturels et éducatifs du réseau culturel français à l’étranger.

Aussi, de nombreuses rencontres avec les auteurs, comédiens et éditeurs sont organisées dans le cadre du Festival du livre audio en ligne. Le site du festival recense et valorise également « Les sons du réseau », l’ensemble des œuvres et contenus sonores produits par les services culturels des ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises dans le monde. Entre 2019 et 2022, l’Institut français a formé une soixantaine de professionnels du réseau culturel français à l’étranger à la médiation du livre audio et du podcast et à la création sonore.

A l’heure de l’avènement des nouvelles technologies et de la lecture en mobilité, le livre audio, sous format numérique, est un moyen d’inciter les lycéens à découvrir la littérature autrement. Là où la lecture cursive silencieuse échoue parfois, la lecture à voix haute par des comédiens peut jouer un rôle actif dans le développement du plaisir de lire.

Cette année, ce sont 10 classes de lycées qui ont participé à la manifestation.

Une année durant, les élèves ont pu écouter plusieurs livres audio.

Ils ont également pu bénéficier d’ateliers de lecture à voix haute, animés par Françoise Lervy et ont pu rencontrer Sylvie Germain, auteure et lectrice de Brèves de solitude, Editions des femmes, ainsi que l’éditeur Audiolib.

A l’issue de ces rencontres, les lycéens ont élu leur lauréat : Les impatientes – Djaïli Amadou Amal (4h23) lu par Léonie Simaga, Lizzie

La Plume de Paon des Lycéens est également l’occasion pour les enseignants et documentalistes d’explorer les usages pédagogiques du livre audio.

Un guide des usages pédagogiques du livre audio a ainsi été produit en 2019 par La Plume de Paon, en collaboration avec la DAAC de Strasbourg.

La Plume de Paon des Lycéens bénéficie du soutien de la DRAC Grand Est, de la Région Grand Est, de la ville de Strasbourg, de la Fondation Crédit Mutuel, de la Fondation Jan Michalski, de la SOFIA et du Centre national du livre. Le Grand Prix du livre audio sera remis quant à lui fin juin.