Sol Reader des lunettes e-ink permettant de lire des livres numériques

Au CES de Las Vegas, le rendez-vous de la Tech, certains chanceux ont pu découvrir Sol Reader.



Sol Reader ressemble à une paire de lunettes. Son originalité réside dans le fait qu’elle fonctionne grâce à l’encre électronique ( e-Ink ), comme pour les liseuses, et que l’appareil permet de lire des ebooks.

La start-up présente Sol Reader comme la prochaine étape vers l’évolution de la lecture.

Ces lunettes ont deux écrans e-ink intégrés. Elles pèsent à peine une centaine de grammes. Elles offrent la possibilité de lire des livres numériques, texte noir ou des manga sans avoir à « utiliser les mains » puisque tout se passe dans les écrans situés dans le dispositif.

Un contrôler permet de tourner les pages et de réaliser plusieurs actions, dont nous n’avons pas le détail pour le moment.

L’autonomie des lunettes serait de 30H ce qui est plutôt correct pour ce genre de technologie. La recharge se fait via un port USB-C fourni. Le prix escompté serait de 350 USD.

Quand on porte Sol Reader on voit une page carrée sur fond sombre. Selon ceux qui ont pu tester le confort n’est pas tout à fait optimum, il y a des fuites de lumière et les branches des lunettes sont un peu courtes.

Nous sommes un peu dubitatifs sur l’intérêt présent de Sol Reader, néanmoins, ce dispositif pourrait devenir intéressant s’il évolue. D’ailleurs la Start-up compte nous tenir informés de la mise en vente de sa machine ici .

Quoi qu’il en soit, l’évolution et l’innovation autour de la lecture numérique reste toujours passionnante ! On aimerait pouvoir les tester pour vous en dire plus.

Vous pouvez également vous faire une idée du concept dans cette vidéo