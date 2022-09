Une bibliothèque entièrement vitrée avec une piscine sur le toit

Attention magie ! Une nouvelle bibliothèque a été inaugurée à Hong-Kong. C’est un ravissement pour les yeux et une prouesse architecturale !

Petite visite guidée de la bibliothèque Water Drop Libray située à Huizhou.

Niché en pleine nature, cet établissement vient d’ouvrir ses portes. Conçu par 3andwich Design / He Wei Studio elle se trouve sur une colline verdoyante.



Le bâtiment fait 350m2 il est entièrement circulaire et se fond dans le paysage.

Pour y accéder, les visiteurs doivent emprunter un chemin sinueux. C’est le « chemin vers la montagne des livres », il doit permettre de comprendre « la douleur de l’apprentissage » selon les architectes.



Une fois l’ascension réalisée c’est l’éblouissement. Une piscine aux formes incroyables se trouve sur le toit et la vue sur la mer et la nature entourent le lecteur.

Les rayonnages sont eux intégrés dans le mur interne, à part ça la bâtisse est vitrée du sol au plafond.

La bibliothèque a été pensée comme un lieu de lecture mais aussi de détente, un salon de thé et un bar à eau complètent ce moment suspendu. On y va ?

