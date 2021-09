Une nouvelle plateforme pour les auteurs indépendants en approche - IDBOOX

Cultura annonçait les Talents de cette rentrée littéraire il y a quelques jours (lire notre article).

Lors de cette cérémonie, Eric Lafraise, directeur des relations extérieures de l’enseigne a partagé les nouvelles initiatives à destination des auteurs et des lecteurs.



Cultura entend poursuivre le cercle vertueux mis en place pour donner l’amour des mots et de la lecture au plus grand nombre.



Pour cela, le libraire lance 3 nouvelles initiatives. Une plateforme pour les auteurs, une émission littéraire sur les réseaux, et un atelier d’écriture.

Un triptyque pour les lecteurs et les auteurs

L’émission 99 animée par Alexandre Jardin met la lecture au centre des discussions avec des invités de renom. Celle-ci est à suivre sur les réseaux sociaux et la chaine Youtube de Cultura.



Les ateliers d’écriture ont tout d’abord été proposés en ligne pendant le confinement.

A partir de 2022, ils auront lieu en présentiel dans les librairies. Les libraires ont été formés par Alexandre Jardin. Ils dispensent aux personnes ayant envie d’écrire, des conseils sur l’art de l’écriture pour réaliser un bon livre.

Enfin, et cette dernière initiative risque de faire bouger les lignes de l’autoédition, une nouvelle plateforme à destination des auteurs indépendants verra le jour dans quelques semaines.



La date de lancement n’est pas encore officielle, mais L’Ecritoire va se placer comme une offre complémentaire pour permettre aux auteurs de se publier.



En effet, cette plateforme développée en collaboration avec Sodi-Art, proposera aux auteurs de publier leurs livres en papier et en numérique et de le commercialiser.

En plus de l’interface de publication, des outils de communication seront à disposition des auteurs pour promouvoir leurs livres. Ils bénéficieront aussi de toute la puissance des enseignes et du site Cultura.

Nous reviendrons prochainement sur le lancement de L’Ecritoire.

