USA – Une bibliothèque en ligne gratuite donne accès aux livres censurés

Digital Public Library of America (DPLA) lance une bibliothèque numérique gratuite à l’attention des américains. The Banned Book Club est une réponse à la censure !

Les livres censurés par différents états aux USA sont en constante augmentation, la liberté de lire est menacée.



En 2022, la Brooklyn Public Library avait eu une initiative similaire à destination des 13 – 21 ans. (lire notre article).

Aujourd’hui la DPLA enfonce le clou pour dénoncer la censure grandissante dans les bibliothèques américaines. Des livres comme le Journal d’Anne Frank, La couleur Pourpre ou encore des ouvrages LGBT n’ont plus droit de cité dans certains états comme la Floride.



Le Banned Book Club met à la disposition des lecteurs des versions numériques de livres interdits à travers les États-Unis où les titres ont été interdits.

Johan S. Bracken, directeur de la DPLA explique : « Aujourd’hui, les interdictions de livres sont l’une des plus grandes menaces pour notre liberté, et nous avons créé The Banned Book Club pour tirer parti du double pouvoir des bibliothèques et de la technologie numérique afin de garantir que chaque Américain puisse accéder aux livres qu’il souhaite lire. »



Pour accéder à cette bibliothèque, les américains vivant dans ces états doivent se rendre sur ce site.

Une fois localisés, ils ont accès aux livres censurés dans leur Etat en téléchargeant une application. La lecture est gratuite.

Concernant les livres physiques la riposte s’organise du côté des organisations LGBTQ en Floride.

Elles déploient des boites à livres dans l’Etat remplies de livres censurés. En Floride, en 2022 plus de 350 livres ont été proscrits par les autorités.

Le soutien de Barack Obama

A l’annonce du lancement de Banned Book Club, Barack Obama a immédiatement réagi. Il déclare : « Aujourd’hui, certains des livres qui ont façonné ma vie – et la vie de tant d’autres – sont remis en question par des personnes qui ne sont pas d’accord avec certaines idées ou perspectives. Et les bibliothécaires sont en première ligne, luttant chaque jour pour rendre le plus large éventail possible de points de vue, d’opinions et d’idées accessible à tous. »

Selon les différentes associations qui défendent toutes les lectures, la censure concernant les livres a triplé depuis 2018.

Today, some of the books that shaped my life—and the lives of so many others—are being challenged by people who disagree with certain ideas or perspectives. And librarians are on the front lines, fighting every day to make the widest possible range of viewpoints, opinions, and… pic.twitter.com/txhCTfH3Gh

— Barack Obama (@BarackObama) July 17, 2023