Vivlio acquiert Rocambole – Doors qui propose des lectures courtes

Vivlio déploie un peu plus ses ailes et étend ses champs d’action. La société française annonce le rachat de la plateforme Rocambole et de son appli de lecture Doors.

Rocambole devenu Doors est un concept original qui permet aux lecteurs de lire des séries originales en un minimum de temps. (lire notre article)

Elle revendique 200.000 utilisateurs et plus d’un million d’épisodes lus parmi plus de 200 séries exclusives.



En rejoignant Vivlio, la startup va pouvoir déployer sa solution dans plus de 1000 points de vente en Europe et dans les réseaux des plus grandes enseignes culturelles en France et en Belgique.



Dans un communiqué David Dupré, président de Vivlio explique : “Parmi les innovations du marché, Doors est une pépite. D’abord parce que c’est un modèle éditorial conçu nativement pour smartphone qui n’est pas concurrent du format ebook ou du livre papier, ce qui permet de toucher de nouveaux lecteurs et de créer des synergies avec nos réseaux actuels. Ensuite parce que ce sont des contenus exclusifs qui vont nous permettre de nous différencier avec nos propres productions.”

Des pistes de développement

Si Vivlio investit dans Rocambole / Doors c’est parce que l’univers de la lecture et du streaming en général devient de plus en plus concurrentiel. Avec cette nouvelle corde à son parc, les équipes envisagent de nombreuses pistes d’évolution comme par exemple la déclinaison des Web Novels en ebook ou en livre audio. Des collaborations avec des maisons d’édition traditionnelles sont aussi dans le pipe.



Vivlio ambitionne également d’exploiter activement les droits audiovisuels de ses séries, grâce à un partenariat stratégique noué avec la société Ozma Labs du producteur Serge Hayat.

L’année 2022 présage aussi de nouvelles annonces hyper stratégiques pour Vivlio et la lecture numérique, mais il est encore trop tôt pour en parler.