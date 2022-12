Jeu-Concours – 4 boules de Noël Harry Potter à gagner !

Bientôt Noël, et quoi de mieux que de décorer votre sapin avec des boules Harry Potter !

Oui les moldus vous avez bien lu vous allez tenter de gagner 4 boules de Noël dédiées à l’univers d’Harry Potter le plus magique des sorciers !



Ce jeu s’adresse aux PotterHeads et aux autres pour un Noël scintillant ! En partenariat avec Arribas jouez du 5 au 7 décembre 23H.

Mais qui est donc Arribas ?

Il y a bien longtemps dans la ville de Corogne en Espagne, vivait une famille d’artisans maîtres verriers. Leur savoir se transmettait de génération en génération.



C’est à partir des années 1960 sous l’influence directrice de leur père et leur grand-père que deux jeunes frères Alphonse et Tomas apprirent les techniques et secrets de l’art du soufflage de verre.

Depuis 1967 le verrier légendaire travaille par exemple avec Disney.



Pour ce Noël 2022, Arribas a ouvert un Pop-Up Store dédié à Harry Potter et aux créations du verrier à la Galerie Arcade – 76/78 avenue des Champs-Élysées. Il édite des décorations en partenariat avec Wizarding World.



Nous vous proposons de jouer pour gagner 4 magnifiques boules de Noël à l’image de l’univers Harry Potter ça vous tente ? Chacune est emballée dans une boite aux couleurs de la formidable saga de J.K. Rowling. C’est beau, collector et vraiment sympa !

Participez à notre jeu-Concours

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu !

-Utilisez le hashtag #NoelIDBOOX dans vos partages !

JEU Arribas Harry Potter

Nom * Prénom * Email * Twitter Facebook RGPD *

Comment participer ?

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu-concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 4 boules de Noël Harry Potter X Arribas valeur unitaire 15€ soit 60€, 1 seul gagnant.

– Le concours est ouvert du 05 au 07 décembre 2022 23h.

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

Rendez-vous le 8 décembre pour un autre jeu-concours #NoelIDBOOX. Et notre hotte est pleine jusqu’au mois de janvier 2023 !