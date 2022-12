Kindle Scribe la liseuse XL – Découverte dans un avant test vidéo

Amazon se lance sur le terrain des liseuses de très grand format. Avec Kindle Scribe la lecture numérique prend une autre dimension.

Kindle Scribe c’est une liseuse de 10.2 pouces avec un écran de 300pp sans reflet et avec éclairage, c’est une première au monde !

La liseuse est équipée d’un stylet fourni dans la boite permettant d’écrire et de dessiner, d’annoter les ouvrages. Cet appareil permet aussi de travailler en important ou exportant des documents sur lesquels on peut écrire. Découvrez Kindle Scribe en vidéo avant notre test complet. Voir la vidéo cliquez ici ou ci-dessous.

La liseuse est proposée en plusieurs versions pour le stockage : en 16 GO voir ici, 32 GO voir ici et 64 GO voir ici !!

Ce Kindle XL pèse 443 grammes. Il a un stylet basique ou premium qui n’a besoin d’aucune charge pour écrire inclus.

Kindle Scribe 16 GO avec stylet basique est à 369.99 euros Cliquez ici .

Kindle Scribe 16 GO stylet Premium est à 399.99€ Cliquez ici.

La liseuse 32 GO + stylet premium est à 419.99€ Cliquez ici . La version 64 GO est à 449.99€



Caractéristiques techniques

-Dimensions : 196 x 229 x 5,8 mm

-Poids de l’appareil 433 g (appareil uniquement)

-Écran 10,2” Paperwhite éclairage intégré, 300 ppp, technologie d’affichage de polices optimisée et 16 niveaux de gris

-Stockage sur l’appareil : 16, 32 ou 64 Go

-Dimensions du stylet premium 161,8 x 8,4 mm

-Poids du stylet premium 15,1 g

-Dimensions du stylet basique 161,8 x 8,41 mm

-Poids du stylet basique 14,2 g

-Connectivité Wi-Fi

-Formats pris en charge Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protégé et PRC (formats natifs) ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PDF, TXT, PNG, PMP et EPUB (via conversion). En savoir plus sur les types de fichier pris en charge pour les documents personnels.