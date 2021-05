La mythique librairie à Paris Smith and Son fait peau neuve - IDBOOX

Connue depuis 1903 sous le nom de WHSmith & Son, la librairie Smith & Son est aujourd’hui entièrement rénovée par l’agence Lonsdale.

Située à deux pas du jardin des Tuileries, la librairie Anglo-Saxonne Smith & Son propose aux amateurs de lecture un tout nouvel espace tout en conservant les traces du passé.



Au centre de la librairie, une banquette chaleureuse à l’imprimé anglais fleuri, invite à s’installer pour feuilleter librement les ouvrages.



Repensée dans un esprit ultra contemporain, The English Place to Be in Paris, est un lieu pluriel : à la fois librairie, épicerie internationale, papeterie et salon de thé.



On distingue particulièrement trois espaces : la librairie traitée dans une palette claire et douce.

The Kitchen tout en nuances de vert regroupe les livres de cuisine et une sélection épicerie.

L’espace presse internationale chic et sophistiquée en noir ébène donne accès aux dernières nouvelles.



L’escalier central en bois massif dans un style “Old English” – élément emblématique de la librairie, datant de 1908 a été conservé.

Smith&Son, se trouve au 248 rue de Rivoli. Have a break et prenez un livre !