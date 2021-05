Konyks Priska Max Easy Test – Une prise connectée sans installation prise de tête - IDBOOX

La famille d’objets connectés Konyks s’agrandit avec une nouvelle prise connectée ultra simple à installer. Il ne fallait pas nous en dire plus pour qu’on la teste.

On suit depuis quelques temps l’évolution de Konyks, cette jeune marque française basée à Toulouse. Nous avons été séduits par leur ensemble d’ampoules et de prises pour rendre sa maison intelligente et accessoirement mieux gérer sa consommation d’énergie.

Konyks Priska Max Easy – Ca sert à quoi une prise connectée ?

On ne voit pas forcément l’avantage d’une prise connectée avant de l’avoir essayé. Une prise comme la Konyks Priska Easy Max prend tout son sens si voulez donner un coup de jeune à un vieil appareil.

Vous pouvez y brancher toutes sortes de choses comme une cafetière, une bouilloire, un chauffage ou un climatiseur. La prise accepte des appareils électriques d’une puissance maximum de 3520W (16A 220V).

Il faut toujours respecter les mêmes consignes pour un fonctionnement optimum. Ne passez pas par une multiprise et branchez un seul appareil par prise.

Dans le cas présent, nous l’avons testé sur une lampe ancienne sur laquelle nous ne pouvions pas installer une ampoule connectée à cause de l’incompatibilité du culot à vis.

Une installation sans douleur

A l’ouverture de la boite, la prise Priska Max Easy surprend par sa petite taille. Elle est vraiment très discrète. Son vrai point fort réside dans sa simplicité d’installation. Pas besoin d’avoir obtenu son diplôme de Geek pour l’installer.

Comment-faut-il faire ? Ouvrez l’application Konyks sur votre smartphone et appuyez sur la petite croix pour ajouter un appareil.

Allumez la lampe que vous souhaitez connecter. Raccordez la lampe à la prise. Le voyant de la prise clignote. C’est bon signe cela veut dire que la détection est en cours. Vous allez entrer le mot de passe du réseau WiFi détecté et le tour est joué. Notre vielle lampe est maintenant connectée.

La meilleure amie d’Alexa pour un pilotage à la voix

Elle peut se piloter via l’application Konyks mais aussi à la voix si vous avez un assistant pour la maison. Notre réseau est géré par un Amazon Echo avec Alexa. L’interopérabilité fonctionne à plein régime.

Si vous avez déjà installé la skill Konyks sur Alexa, elle détectera automatiquement ce nouvel appareil au moment de l’installation. Il s’ajoute à votre réseau d’objets connectés sans rien avoir à faire de plus. La prise fonctionne aussi avec Google Assistant.

Comme pour l’ampoule LED Easy E27, la prise Priska Max Easy couple le WiFi et le Bluetooth pour fonctionner. Ce double support rend la connexion plus stable et facilite l’installation. La Max Easy porte bien son nom.

On a rarement vu une prise connectée s’installer aussi rapidement et sans avoir à s’arracher les cheveux.

La prise Konyks Priska Max Easy est vendue a 22,90€. Cliquez sur ce lien pour l’acheter ou sur ce lien pour acheter l’ampoule LED Easy E27.