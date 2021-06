UK – Les auteurs vont toucher des royalties sur la vente des livres d’occasion - IDBOOX

Au Royaume-Uni les auteurs ne touchent pas de droit d’auteur sur la vente des livres d’occasion. Mais cela est en train de changer.

Rien n’était prévu jusqu’ici pour que les auteurs touchent une rémunération sur la vente de livres de seconde main.

Un fonds de 200 000 £ pour les auteurs

Dès 2015, William Pryor, fondateur de la librairie d’occasion Bookbarn International a eu l’idée de rémunérer les écrivains lorsqu’un livre est vendu.



A son échelle, cette action n’était pas suffisante. Le libraire a conclu un partenariat avec World of Books Group. Ensemble, ils ont créé AuthorSHARE. C’est un fonds de redevances d’une valeur de 200 000 £ pour la première année du programme.



Les auteurs touchent de l’argent à chaque fois qu’un de leurs livres est vendu sur Web de World of Books et Bookbarn International. Le plafond est de 1 000 £ par an.



Les auteurs toucheront leur dû à partir du mois d’octobre. Le reste du fonds du programme, sera ensuite reversé au fonds d’urgence des auteurs de la SoA.

L’ ALCS se met en relation avec les écrivains pour les informer et leur transmettre les fonds.

En Grande Bretagne, le marché du livre d’occasion est en pleine croissance. Il devrait atteindre les 563 millions de livres sterling en 2025.



Source The Guardian