Forte hausse des ventes et des publications de livre audio aux USA - IDBOOX

Selon L’Audio Publishers Association (APA), le livre audio continue de séduire les lecteurs et les éditeurs.



En 2020, Plus de 71 000 livres audio ont été édités aux USA, cela représente une hausse de 39 % par rapport à 2019. C’est le nombre le plus élevé jamais enregistré par l’APA.



Bien entendu, les revenus augmentent, en effet, le marché de l’audio book a engrangé 1,3 milliard de dollars en 2020 (+12% vs 2019)

Un taux d’écoute au quotidien en hausse

Toujours selon le rapport de l’APA, en 2021, 46% des américains majeurs déclarent écouter des livres audio, ils étaient 44% en 2020.



Ce qui est intéressant, c’est qu’avec la pandémie on écoute différemment, beaucoup plus à la maison qu’en extérieur et surtout plus longtemps.



Les auditeurs de livres audio passent près de deux heures de plus par jour à écouter de l’audio que la population générale (5h35 contre 3h46).

D’ailleurs, les audio lecteurs déclarent passer plus de temps à écouter des livres audio que d’autres contenus audio comme les podcasts ou la radio par exemple.



Au global, la consommation quotidienne de livres audio a augmenté de 71% depuis 2017, ce qui est faramineux !

Des auditeurs de plus en plus jeunes

En 2021, 56% des audio lecteurs ont moins de 45 ans (52% en 2020). Pour eux, écouter un livre leur permet de s’éloigner des écrans même si le format principal utilisé est dématérialisé. Et, 70% estiment que l’audio est un bon rempart contre le stress.



Autre point à noter, 38% des auditeurs déclarent posséder au moins abonnement à un service de lecture.

