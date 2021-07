Amazon travaillerait sur un Kindle à écran pliable - IDBOOX

Les constructeurs de smartphones développent de plus en plus de téléphones dotés d’écrans pliables.

Samsung a été le premier à passer le pas. Le dernier né de la marque est le Galaxy Z Fold2 5G.



Selon Bloomberg, Amazon réfléchirait en interne à la création d’une liseuse de livres numériques dotée d’un écran pliable.

Celle-ci s’ouvrirait et se fermerait comme un livre. Il y aurait donc deux écrans.



Selon Mark Gurman, ces discussions seraient très avancées chez Amazon. Est-ce que la technologie pour proposer une liseuse Kindle avec un écran pliable est prête ? C’est la grande question.



Il y a un an, e-Ink a fait la démonstration d’un prototype assez convaincant bien que peu abouti. Ce prototype montrait une liseuse à encre électronique de 10.3 pouces dépliée équipée d’un stylet Wacom qui ressemble à celui de la Notéa de Bookeen.



Amazon n’a pas sorti de liseuse depuis plusieurs années maintenant. Pour consolider sa suprématie sur le marché des ebooks et convaincre les adeptes de la lecture sur liseuse il faudrait que la compagnie mise sur un produit très innovant, quitte à le proposer très cher dans un premier temps.

Pour mémoire, le premier Kindle a été lancé depuis plus de 10 ans, à l’époque il valait environ 400 euros.