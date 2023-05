Comment économiser la batterie de votre liseuse Kindle, Kobo ?

Comment économiser la batterie de votre liseuse ? Suivez le guide !

Les liseuses sont réputées pour garantir des heures de lecture sans avoir besoin de les recharger.

Kindle, Kobo, ou d’autres marques, ces appareils de lecture de livres numériques ont toutes des batteries plutôt performantes et grâce à l’écran e-ink, peu gourmand en énergie vous avez la possibilité de lire longtemps sans recharger l’appareil en tous les cas moins souvent qu’un smartphone ou qu’une tablette.

Objectif, prolonger la vie de la batterie de votre liseuse

Néanmoins, avec le temps, la liseuse que vous possédez peut montrer des signes de faiblesse et le besoin de la recharger plus souvent fait partie du cycle d’obsolescence.

Alors, si vous avez envie de préserver la batterie de votre liseuse, voici 6 conseils qui vont vous aider à économiser la batterie de votre liseuse et prolonger sa durée de vie.

Choisissez le mode avion

Lorsque votre livre numérique est chargé sur votre liseuse vous pouvez le lire hors connexion. Pour économiser la batterie, passez en mode avion. Ce mode désactive le Wi-fi qui recherche sans cesse les réseaux à proximité et pompe l’énergie de votre précieuse liseuse.

N’oubliez pas aussi de désactiver le Bluetooth si vous n’en avez pas besoin (fonction disponible sur certains appareils récents).

Donc si vous êtes en train de lire, ou si vous n’utilisez pas votre liseuse pendant plusieurs heures, passez sur le Mode Avion, c’est un excellent moyen pour éviter la recharge.

Le mode veille

Le mode veille proposé pour toutes les liseuses est très utile pour économiser la batterie.

Mais bien souvent ce mode se met en route 10 à 15 mn après la fin de l’utilisation de la liseuse.

Pour ne pas risquer de perdre plus d’énergie, allez dans les paramètres et activez le mode veille manuellement.

Limitez ou annulez le rafraichissement de la page

Les liseuses utilisent une technologie d’encre électronique qui ne consomme de la batterie que lorsqu’elle change d’état. C’est pourquoi il est conseillé d’éviter les animations et les changements de page fréquents qui sollicitent davantage la batterie.

Vous pouvez régler la fréquence de rafraîchissement de l’écran dans les paramètres. Vous pouvez aussi choisir un mode de lecture qui affiche plus de texte par page et réduit le nombre de pages à tourner.

Utilisez le câble fourni et pas un autre

Lorsque vous achetez une liseuse un câble USB est fourni par la marque. Celui-ci garantit une compatibilité optimum. Un conseil conservez-le précieusement pour recharger votre liseuse, il contribue à sa façon à prendre soin de la batterie. Si celui-ci se casse avec le temps, remplacez-le par un câble agréé par la marque de votre machine.

Diminuez la luminosité de l’écran

La luminosité de l’écran est l’un des principaux facteurs qui influent sur la consommation de la batterie. Si vous lisez dans un endroit bien éclairé, vous pouvez réduire la luminosité au minimum ou la désactiver complètement. Si vous lisez dans le noir, vous pouvez augmenter la luminosité mais pas trop pour ne pas fatiguer vos yeux. Vous pouvez aussi activer le mode nuit qui inverse les couleurs et rend l’écran plus sombre.

Chargez votre liseuse correctement

Pour éviter que votre batterie ne se dégrade trop vite, il est recommandé de la charger régulièrement et correctement.

Il est préférable de ne pas attendre que la batterie soit complètement vide avant de la recharger, mais plutôt de la maintenir entre 20% et 80% de charge.

Il est aussi préférable d’utiliser un chargeur adapté à votre liseuse et de ne pas la surcharger au-delà de 100%. Vous pouvez vérifier le niveau de charge dans les paramètres ou sur l’icône de la batterie.

