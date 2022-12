Jeu-Concours – 2 liseuses Kindle 2022 à gagner !

OhOhOh, la vie est belle avec les jeux-concours du #NoelIDBOOX ! On met en jeu deux liseuses de livres numériques Kindle 2022.

La nouvelle liseuse d’Amazon est sortie il y a quelques semaines et vous pouvez tenter de la gagner du 16 au 20 décembre.

Kindle 2022 des infos et une vidéo

La liseuse de livres numériques dispose d’un écran de 6 pouces. Elle est plus légère que le modèle précédent, 158 grammes vs 174 grammes. 75% des plastiques utilisés pour la conception de cet appareil sont recyclés.

Kindle 2022 dispose de plus de stockage à 16 GO afin de pouvoir augmenter de façon importante le nombre d’ebooks dans la bibliothèque.

L’appareil est entièrement tactile il est équipé d’un port USB-C. Le Kindle 11e génération dispose d’un écran haute résolution 6’’ 300 ppp sans reflets. Celui-ci offre 3 fois plus de pixels que le modèle précédent.

Profitez en aussi pour découvrir la liseuse haut de gammes Kindle Scribe qui vient de sortir ici

Voir Kindle 2022 sur Amazon cliquez ici.

Caractéristiques techniques

– Ecran E Ink 300 ppp

– 16 Go de stockage

-formats d’ebooks acceptés : Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protégé et PRC (formats natifs) ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PDF, TXT, PNG, PMP et EPUB (via conversion)

-USB-C (charge rapide avec adapteur en 2h – autonomie de 6 semaines)

– Wifi

– Dimensions : 157,8 x 108,6 x 8 mm

– Poids : 158 grammes

Participez à notre Jeu-Concours Amazon !

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu ! Et surtout Visualisez notre Vidéo sur notre chaine Youtube !

-Utilisez le hashtag #NoelIDBOOX dans vos partages !

JEU Amazon Kindle Nom * Prénom * Email * Twitter Facebook RGPD *

Comment participer ?

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu-concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 2 liseuses Kindle 2022 à gagner modèle sans publicité Valeur unitaire 109.99€ (2 gagnants)

– Le concours est ouvert du 13 au 15 décembre 2022 23h.

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

Rendez-vous le 21 décembre pour un autre jeu-concours #NoelIDBOOX. Et notre hotte est pleine jusqu’au mois de janvier 2023 !