Kobo Clara 2E la nouvelle liseuse de livres numériques

Rakuten Kobo vient d’annoncer l’arrivée de la Kobo Clara 2E, une nouvelle liseuse de livres numériques.



Nous vous avions parlé de cette liseuse d’ebooks et de livres audio pendant l’été, elle est maintenant officielle.

Kobo Clara 2E est le successeur de la très connue Clara HD sortie en 2018. Elle apporte son lot de nouveautés. Cliquez ici pour la précommande

La liseuse de livres numériques est fabriquée avec un revêtement plastique recyclé à 85 %. la Kobo Clara 2E est waterproof et dispose d’un espace de stockage plus important. Afin d’écouter des livres audio, elle est aussi équipée de la technologie sans fil Bluetooth.

Les caractéristiques de Kobo Clara 2 E

La liseuse est dotée d’un écran 6 pouces E Ink Carta 1200 HD, elle est donc compacte. La capacité de stockage a été augmentée afin d’accueillir la lecture de livres audio à 16 GO. On pourra les écouter grâce au Bluetooth en branchant des oreillettes sans fil.



La Clara 2 E est étanche afin de pouvoir lire dans son bain par exemple (60 minutes dans deux mètres de profondeur. ). La technologie Comfortlight limitant la fatigue des yeux est incluse.

Selon Kobo, la liseuse peut contenir 12 000 livres électroniques ou 75 livres audio, c’est une véritable bibliothèque nomade !

Kobo Clara 2E la liseuse écolo

Le boîtier de la Clara 2E de Kobo est fabriqué avec plus de 85 % de plastique recyclé, dont 10 % sont issus des déchets plastiques avant qu’ils n’atteignent la mer.



Selon l’Agence Américaine de Protection de l’Environnement, le recyclage de 10 bouteilles en plastique permet d’économiser suffisamment d’énergie pour alimenter un ordinateur portable pendant plus de 25 heures. La nouvelle liseuse que Kobo progresse en termes de protection de l’environnement : sans aimant, le nouveau packaging est fabriqué avec du papier recyclé certifié FSC et imprimé avec de l’encre de soja, l’un des procédés d’impression les plus écologiques et renouvelables actuellement disponibles.



Par ailleurs, les étuis de protection sont aussi éco-responsables. La nouvelle sleepcover dispose d’un revêtement arrière fabriqué à partir de 97 % de plastique recyclé, et une doublure intérieure en microfibre fabriquée à partir de 40 % de fibres recyclées de bouteilles en plastique, cette housse de protection permet de réduire la quantité de plastique dans les océans, tout en protégeant l’écran HD.

La liseuse sera disponible le 22 septembre à 149.99€. Elle est en précommande Cliquez ici ou Cliquez ici

A bientôt pour le test complet !

Fiche technique Kobo Clara 2E

Ecran 6 pouces HD E Ink Carta 1200

Dimensions 112,05 x 159,02 x 8,66 mm

16 Go de stockage

Liseuse étanche (IPX8)

Connectivité : WiFi 802.11 ac/b/g/n, Bluetooth et USB-C

Poids de 171 grammes

Batterie de 1500 mAh

Eclairage avec ComfortLight pour limiter la fatigue des yeux