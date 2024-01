Kobo devrait sortir deux nouvelles liseuses de livres numériques en 2024

Rakuten – Kobo devrait renouveler ses liseuses en 2024. Selon certaines rumeurs la firme devrait mettre sur le marché deux modèles mis au goût du jour.

Le premier appareil a fait l’objet d’une demande FCC soumise en octobre et les initiés pensent qu’il s’agirait probablement de la Kobo Libra 2e. Voir la Libra 2 ici

Une deuxième demande à la FCC émerge pour une toute nouvelle liseuse. Ces deux appareils devraient sortir en juin 2024.

La deuxième liseuse Kobo à venir porte le nom de modèle N365. Cette liseuse sera probablement la Kobo Sage 2e, avec une batterie beaucoup plus grosse. Les spécifications sont sous embargo pendant six mois, mais elle disposerait d’un USB-C, du Bluetooth 5.1, et du WIFI 2/5.

Ces nouvelles liseuses seront donc des appareils améliorés notamment au niveau de la batterie, mais il ne faut pas pour le moment, s’attendre à une révolution mais plus à une évolution des modèles vieillissants.

