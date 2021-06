Kobo Elipsa est disponible, test et vidéo de la liseuse qui permet de lire et écrire - IDBOOX

Kobo Elipsa est la nouvelle liseuse de livres numériques de Rakuten Kobo. Cet appareil haut de gamme est assez particulier. Il permet de lire des ebooks sur un écran XL et de prendre des notes à l’aide d’un stylo numérique.

La Kobo Elipsa est disponible ici à 399.99€, découvrez nos vidéos de tests, ci-dessous pour tout savoir sur cette liseuse. (test non sponsorisé)

Kobo Elipsa qu’avons-nous dans la boîte ?

La liseuse est vendue dans une boite immense. Kobo a choisi de proposer un tout-en-un très pratique.

On y trouve la liseuse de livres numériques, un stylet numérique pour écrire, un câble de recharge et une couverture aimantée pour protéger et mettre en veille la machine.



Le stylet est livré dans la boite avec une mine de rechange. Il est possible d’acheter de nouvelles mines par lot de 5. Il fonctionne avec une pile incluse.



L’étui SleepCover est également fourni. En plus de protéger l’appareil, celui-ci est réglable pour écrire et lire confortablement.



La Kobo Elipsa n’a pas un poids plume, elle pèse 383 grammes, mais elle n’est pas pour autant très lourde. On peut lire facilement en la tenant d’une main, même si on y ajoute l’étui de protection.

Spécificités techniques

Kobo Elipsa possède un très grand écran tactile E-Ink Carta 1200 de 10.3 pouces, entièrement tactile.

La résolution est de 1 404 x 1 872 et 227 ppp, avec un mode Dark.

La liseuse a une capacité de 32 Go de stockage. Elle n’a pas d’emplacement pour une carte Micro-SD et n’est pas étanche. Elipsa est doté de ComfortLight permettant d’éclairer l’écran.

Un bloc-notes pour quoi faire ?

Kobo a pensé la Elipsa pour les personnes qui aiment particulièrement lire et annoter les ebooks. En plus de cette fonctionnalité, on peut y créer ses carnets de notes personnels. Ceux-ci sont exportables via dropbox qui est intégré à l’appareil.



Avec la fonction carnet couplée à MyScript intégré dans Elipsa, on transforme ses notes en texte dactylographié. Si on a une écriture correcte, l’outil reconnait sans problème l’écriture manuscrite. (voir des exemples dans la seconde vidéo).



En résumé les notes peuvent être prises, directement dans un ebook, dans les carnets de notes, et sur des documents (Word, pdf etc.) qu’on peut importer ou exporter via Dropbox.

Le Stylus Kezako ?

Pour écrire, il y a le Stylus Kobo. Celui-ci s’utilise comme un stylo à la différence qu’il est doté des 2 boutons. Grâce à ceux-ci on peut effectuer certaines actions, comme entourer un texte, surligner, ou effacer.

En outre, différents menus permettent de choisir le type de rendu désiré : stylo à plume, calligraphie etc. On a aussi la possibilité de choisir un dégradé de teintes tout en restant dans du noir, gris etc.



Ce Stylus est maniable, mais il n’est pas aussi probant que celui dont est doté la Bookeen Notea. En effet, le Stylus Kobo a des fonctions limitées alors que celui de la Notea est entièrement paramétrable (voir notre test ici).

Toutefois, le stylet conviendra aux personnes qui ne sont pas particulièrement technophiles et n’ayant pas besoin d’utiliser des fonctionnalités complexes. On n’est pas sur une tablette graphique.

Un environnement dédié à la prise de notes et à la lecture

L’écran, les blocs notes, le stylet, sont les outils essentiels pour lire et travailler en numérique. Kobo a préféré ne pas détourner les utilisateurs de ces objectifs.



En effet, dans la Kobo Elipsa, il n’y a pas comme dans la Notea, la possibilité d’utiliser Android. On ne peut télécharger d’applications sur le Play store. Il n’y a pas non plus de haut-parleurs pour écouter de la musique ou des livres audio. Enfin, le Bluetooth n’est pas activé, il le sera peut-être dans une prochaine mise à jour.



On regrette quand même que Kobo fasse le choix de couper le lecteur de l’écosystème Android qui ouvre, selon nous, des perspectives plus importantes dans l’usage de la liseuse.

La lecture en mode Top

Si on se tourne vers la lecture d’ebooks, c’est la grande classe ! L’écran de belle facture permet de lire de façon extrêmement confortable. La taille et la définition de l’écran sont des plus incontestables. La lecture de romans, de livres de non-fiction ou encore de manga est juste excellente !



De plus, la possibilité d’annoter ses ebooks de façon simple et naturelle en écrivant avec le Stylus plaira sûrement aux personnes qui ont ce genre d’habitudes quand elles lisent un livre papier. De jour comme de nuit, on peut lire et travailler avec Elipsa.



En effet, la liseuse est dotée de la technologie ComfortLight, le système d’éclairage unicolore à luminosité réglable.



Enfin, chaque utilisateur peut paramétrer la lecture en mode gaucher / droitier et en mode paysage ou vertical.

Une batterie peu gourmande

A la différence de la liseuse Notéa, Kobo Elipsa n’appelle pas beaucoup de ressources. Résultat l’appareil et peu énergivore. La batterie de 2400 mAh est tout à fait suffisante pour une utilisation longue durée.

Avis Global sur Kobo Elipsa

Comme évoqué plus haut, Kobo aurait pu aller plus loin dans la technologie utilisée. On regrette surtout de ne pas pouvoir écouter de livres audio en passant par cette machine ou encore de ne pas accéder à l’univers Android.



La Kobo Elipsa est une liseuse haut de gamme fiable et solide. On utilise Elipsa de façon simple et intuitive aussi bien dans la lecture que l’écriture. Ce tout-en-un plaira aux lecteurs exigeants qui aiment annoter leurs livres et prendre des notes comme s’ils utilisent un carnet papier.



Le confort de lecture est excellent, et la prise en main facile. (regardez nos vidéos pour plus d’infos)

Kobo Elipsa est au prix de 399.99 euros, hé oui, le haut de gamme a un prix ! Cliquez ici ou Cliquez ici pour vous la procurer.