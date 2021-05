Kobo Elipsa une liseuse XXL de livres numériques dotée d’un bloc-notes - IDBOOX

Rakuten Kobo lance sur le marché mondial La Kobo Elipsa, une liseuse d’ebooks de grande taille dotée de fonctions bloc-notes et munie d’un stylet.

Kobo Elipsa est avant tout une liseuse. Face à la demande des adeptes de la lecture numérique la marque a ajouté des fonctions de prise de notes. Celles-ci s’effectuent avec un stylet fourni avec l’appareil.

Elipsa se positionne en concurrence directe avec les appareils Remarkable mais surtout, pour la France avec la Bookeen Notea (lire notre article).

Elipsa des caractéristiques techniques solides

Kobo Elipsa est dotée d’un très grand écran tactile E-Ink Carta 1200 de 10.3 pouces.

La résolution est de 1 404 x 1 872 et 227 ppp, avec un mode Dark. La liseuse a une capacité de 32 Go de stockage et n’a pas d’emplacement pour une carte Micro-SD. Elle pèse 383 grammes et n’est pas étanche.

Le stylet est livré dans la boite avec une mine de rechange. Il est possible d’acheter de nouvelles mines par lot de 5.

L’étui SleepCover est également fourni. En plus de protéger l’appareil, celui-ci est réglable pour écrire et lire confortablement.

Un pack d’écriture et de lecture

Cette liseuse a été pensée pour lire et pour écrire. En plus de la librairie intégrée, on peut importer ses documents de travail via Dropbox pour travailler, annoter et partager le travail en cours.



Elipsa et son stylet permettent de marquer, de surligner et de prendre des notes facilement dans des eBooks et des PDF.



Le stylet a plusieurs options pour le type d’écriture, la taille de la ligne. On peut écrire directement sur la page. Il est également possible de souligner, d’entourer, d’effacer ou de surligner facilement, grâce aux deux boutons situés sur le côté du stylet.

A noter que celui-ci fonctionne avec une pile.

Une fonction carnet intelligent

La Kobo Elipsa permet donc de prendre des notes. Avec la fonction carnet couplée à MyScript, on transforme ses notes en texte dactylographié. Ces bloc-notes sont ensuite exportables facilement via Dropbox directement sur votre ordinateur, votre smartphone et votre tablette.

Ecrire et lire de jour comme de nuit

Kobo a ajouté à Elipsa la fonction ComfortLight. Celle-ci permet de régler la température d’éclairage. L’écran tactile est le premier à avoir la technologie Carta 1200 E Ink, pour un affichage et des changements de pages plus rapides, mais aussi pour plus de contraste. Un « Mode sombre » est également disponible, pour afficher du texte blanc sur fond noir.

Prix et disponibilité Kobo Elipsa

La liseuse + le stylet + la couverture sont fournis dans un même pack. Elipsa coûte 399.99 euros et sera disponible dès le 24 juin. Cliquez ici pour la précommande Notre test est en préparation, vous pourrez le découvrir très prochainement sur notre chaine Youtube et notre site.