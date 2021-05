Kobo Elipsa (vidéo) - Liseuse et bloc-notes prise en main - IDBOOX

Kobo Elipsa, c’est la nouvelle liseuse d’ebooks haut de gamme de Rakuten Kobo. Le constructeur a décidé de proposer un produit qui mêle lecture de livres numériques et écriture.

Vous allez découvrir en avant-première dans notre vidéo les principales fonctions de Kobo Elipsa. (vidéo non sponsorisée)

Liseuse Kobo Elipsa + Stylus + Sleep Cover

Kobo Elipsa est un pack tout en un. Il est composé d’une liseuse très grand format, d’un stylet pour écrire et prendre des notes et d’une sleepcover pour protéger l’appareil.



Kobo s’adresse avec ce nouvel appareil aux personnes qui aiment lire en numérique et en grand format. Kobo s’adresse aussi, à celles et ceux qui aiment annoter les livres et travailler avec un appareil à encre électronique performant.



Nous vous proposons de découvrir en vidéo la Kobo Elipsa. Nous publierons un test complet sur idboox prochainement.



La Kobo Elipsa est déjà en précommande à 399,99 euros Cliquez ici ou Cliquez ici. Elle sera disponible le 24 juin.

Bonne découverte !