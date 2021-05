Marvel’s Spider-Man Remastered sur PS5 - IDBOOX

On continue le rattrapage des jeux en attente de tests que PlayStation m’a envoyé il y a quelques mois avec Marvel’s Spider-Man Remastered pour PS5 (j’ai aussi reçu Spider-Man Miles Morales, en cours de test actuellement).

Jeu initialement sorti en 2018 sur PS4, cette version remastered pour la PS5 comprend le jeu de base ainsi que 3 DLC offrant une durée de vie très honorable et un contenu très riche.

Découvrons cela ensemble.

Spider-Man – Un jeu multigenre

Marvel’s Spider-Man est un jeu qui combine plusieurs genres :

– Exploration : de très nombreux défis et quêtes annexes jonchent la carte en monde ouvert

– Action : en sautant de building en building en permanence et avec un combat tous les 500m, c’est définitivement un jeu d’action

– Aventure : une belle quête principale d’enquêtes accompagne Spider-Man et ses proches

– Combat : le cœur du jeu est le combat des ennemis qu’ils soient des larbins, des sous-boss ou le boss de final

Les combats

Dès le début du jeu, on va nous présenter petit à petit les différentes techniques de combats. Mais plus ça va avancer et plus vous débloquerez de techniques pour du combat au sol, à distance ou aérien.

Il me rappelle ainsi des jeux comme Tekken avec de nombreuses combinaisons de touches qu’il faudra apprendre pour répondre à tous les coups qui nous seront portés.

Durant ces combats, il faudra également optimiser le choix du gadget (un gros pouvoir utilisable au bout d’un certain temps) et les pouvoirs liés.

On va donc naviguer à toute vitesse durant les combats entre tous ces éléments pour arriver à gagner les duels.

Des histoires d’amour

Si nous incarnons en large majorité Peter Parker sous costume d’araignée, il arrivera qu’on incarne Mary-Jane aka MJ pour les intimes ainsi que Miles Morales (le héros de l’opus l’hiver dernier).

Et tout au long du jeu nous suivrons la relation entre Peter et MJ qui n’est pas toujours au beau fixe et qui mettra notre petit cœur à rude épreuve parfois. L’autre « histoire d’amour » est celle entre Tante May et Peter Parker mais je n’en dirai pas plus à ce sujet.

Les quêtes annexes

Impossible de passer à côté des dizaines de quêtes annexes du jeu. Outre rallonger la durée de celui-ci et offrir de nouveaux challenges, elles vous offriront aussi beaucoup d’XP à convertir dans votre arbre de compétences pour rendre plus fort notre cher Peter Parker.

Et pour en trouver, inutile de chercher bien loin car à tous les coins de rues vous en trouverez : combats de rues contre des cambrioleurs…, recherche d’objets, chasse aux pigeons, affrontements.

Le scénario

Enfin, côté scénario on a une belle intégration dans l’univers des comics de personnages comme Wilson Fisk en grand vilain (mais il n’est pas le seul), Black Cat en personnage secondaire (surtout dans le DLC) ou encore Miles Morales qui fait sa première apparition avant de débarquer dans son propre opus sorti y a quelques mois.

Conclusion

Marvel’s Spider-Man Remastered est un excellent jeu open world qui plaira, avant tout, aux amoureux du mythique homme-araignée mais conviendra également à tout amateur de jeux d’aventure, d’exploration et de combats.

Donc foncez sans hésiter !