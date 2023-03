Piereader – Une liseuse de livres à construire soi-même avec Raspberry Pi

Piereader est un nouveau projet qui permet « à tous » de construire sa liseuse de livres numériques en utilisant Raspberry Pi.

Kobo, Kindle, vous connaissiez sûrement, Piereader fait aussi le job. cet appareil est capable de lire des livres numériques. On découvre ensemble l’avancement de ce projet.



Voici une activité Do It Yourself qui pourrait plaire à certains. Vous allez, avec un peu de connaissance, pouvoir construire votre propre liseuse.

Piereader et Raspberry Pi

L’utilisateur Thataintthis sur Reddit, a conçu une liseuse alimentée par Raspberry Pi.



Le Raspberry Pi, conçu en 2006 par Eben Upton, est un ordinateur à bas prix, moins de 40€ et de la taille d’une carte bancaire ! (Lire d’autres articles sur le sujet ici)



Piereader, utilise plusieurs formats de lecture EPUB, CBZ et PDF et d’autres. La liseuse est dotée d’un écran 4,2 pouces. Vous pourrez aussi imprimer la coque avec une imprimante 3D.

Concernant le processeur, vous devrez utiliser à minima Raspberry Pi 3. L’appareil est également doté de boutons physiques pour tourner les pages.



C’est un projet open source en cours d’évolution. Si vous vous sentez l’âme d’un inventeur, vous pouvez participer en mode collaboratif, à sa conception et à son optimisation.

Découvrez le prototype dans la vidéo ci-dessous.

Pour accéder à la documentation technique c’est ici