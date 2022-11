Vivlio acquiert Bookeen le constructeur de liseuses de livres numériques

C’est un coup de tonnerre sur la planète liseuse et ebooks. La société Bookeen spécialisée dans les liseuses est rachetée par la société lyonnaise Vivlio.

Le montant de la transaction n’a pas été révélé, mais nous pressentions que ce rachat aurait lieu dans un précédent article.

Hommage à Bookeen

Bookeen est LE grand pionnier en France en matière de conception de liseuses d’ebooks. C’est aussi un libraire de livres numériques qui a fait ses preuves.



Année après année, Bookeen a su convaincre les lecteurs en France et à l’étranger avec les liseuses Diva, Muse, Saga, Cybook ou encore récemment le bloc Note Notéa.



Créé par Laurent Picard et Michaël Dahan en 2003, cet acteur majeur en matière d’innovation et de lecture numérique passe dans le giron de Vivlio.



Chez Idboox on affectionne particulièrement la philosophie et la démarche commerciale de Bookeen nous voulions leur tirer notre chapeau !

Bookeen X Vivlio qu’est-ce qui change ?

Pour Vivlio, le rachat de Bookeen est une immense opportunité. La société française est d’ailleurs sur tous les fronts. En plus de l’écosystème liseuse développé avec et des librairies partenaires, Vivlio a acheté récemment Doors (lire notre article).

L’acquisition de Bookeen va consolider sa position sur le marché dans un contexte où très peu de sociétés en France sont en mesure de concurrencer les géants américains et asiatiques du secteur.

A ce propos Vivlio déclare : « Dès à présent, l’équipe et les actifs de Bookeen rejoignent donc Vivlio et viennent enrichir l’entreprise lyonnaise avec leur forte expertise métier. »

Et pour le lecteur qu’est-ce que ça change ?

Si vous êtes possesseur d’une liseuse Bookeen ou d’ebooks achetés dans la librairie éponyme, cela ne change rien. Vous restez propriétaires de vos liseuses et de vos livres.



Les services techniques, commerciaux et de service client seront assurés par Vivlio, avec le précieux apport des salariés de Bookeen. On imagine que Vivlio fera une migration des comptes indolore pour le lecteurs dans les mois à venir.