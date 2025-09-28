Les aventures de la famille Chat – Au fil des saisons un livre charmant

Voici un nouvel opus de la série Les aventures de la famille Chat de Lucy Brownridge et Eunyoung Seo, avec Au fil des saisons.
Après Bienvenue au musée et Vivement Noël, la famille Chat nous emmène à la découverte des saisons.
On suit papa, maman et les chatons au travers de leurs aventures au fil de l’automne, l’hiver, le printemps et le l’été.
Le jeune lecteur partage avec eux tous les petits bonheurs liés à chaque saison : les feuilles mortes, la mer en été, les premiers flocons de neige ou les bourgeons au printemps. Et on arrive aux fêtes de Noël et à la nouvelle année.
Des surprises cachées à chaque page
L’album Au fil des saisons ne se contente pas d’être une histoire adorable. Il propose aussi aux enfants de jouer en ouvrant les très nombreuses cachettes présentes à toutes les pages, tout en prolongeant l’histoire.
On reprochera juste une chose à ce petit bijou de créativité, les 140 volets sont un peu difficiles à ouvrir pour les petits doigt des enfants et pour les grands doigts des grands.
Mis à part cela, ce livre publié par La Martinière Jeunesse est une bouffée d’air frais, aux illustrations enchanteresses !
A conseiller aux enfants dès 3 ans.
