Oppo Find X9 – Les premières infos, un monstre de puissance en approche

Oppo dévoilera ses nouveaux Flagships lors d’un lancement mondial au mois d’octobre. En attendant ce moment important pour la Tech, le constructeur lâche les premières infos.
La prochaine série de smartphones Oppo Find X9 est sur le point de marquer une avancée majeure dans le domaine de la performance mobile.
Elle sera équipée de la nouvelle puce haut de gamme MediaTek Dimensity 9500, conçue pour allier une puissance exceptionnelle à une gestion énergétique révolutionnaire.
Un processeur qui redéfinit l’efficacité
Au cœur de cette innovation se trouve la nouvelle architecture CPU “All-Big-Core” de troisième génération du Dimensity 9500.
Cette conception intègre un ultra-cœur cadencé à 4,21 GHz, trois cœurs haute performance et quatre cœurs puissants.
Cette structure optimisée se traduit par des gains impressionnants :
-Les performances monocœur sont améliorées jusqu’à 32 % par rapport à la génération précédente.
–Les performances multicœurs augmentent jusqu’à 17 %.
-Simultanément, la consommation d’énergie maximale baisse jusqu’à 55 %. Elle garantit ainsi, une autonomie de batterie significativement prolongée.
Oppo Find X9 – Graphismes et gaming de nouvelle génération
Pour les amateurs de jeux, le Dimensity 9500 intègre le GPU Arm G1-Ultra. Ce composant permet d’atteindre des performances graphiques supérieures de 33 % et une efficacité énergétique accrue de 42 %. Il ouvre notamment la voie à un ray tracing de qualité console sur mobile.
Pour maîtriser cette puissance, la série OPPO Find X9 est équipée d’un système de refroidissement sur mesure. Ce dernier assure une expérience de jeu parfaitement stable, même avec des graphismes les plus exigeants.
Le “Trinity Engine” d’OPPO pour une gestion intelligente
Le Dimensity 9500 est associé au dernier moteur Trinity d’OPPO. Celle-ci introduit le premier modèle de puissance de calcul unifié sous Android.
Ce moteur est capable de modéliser avec précision le fonctionnement du CPU, du GPU et du DSU. Il prévoit la consommation d’énergie avec une précision supérieure à 90 %. Ce niveau d’anticipation permet d’optimiser l’efficacité dans tous les scénarios, qu’il s’agisse de l’utilisation quotidienne, des sessions de jeu intensives ou du traitement d’images.
En combinant les innovations matérielles de MediaTek et le savoir-faire logiciel d’Oppo, la série Find X9 promet d’offrir une expérience utilisateur de pointe.
