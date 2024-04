Tali et le Monstre d’Odin – Un livre pour enfants sur l’inceste

Comment aborder le sujet de l’inceste avec les enfants ? Cette question complexe est un véritable défi.

Si le tabou autour de l’inceste semble enfin levé, parler du sujet avec les plus jeunes reste délicat.

Comment trouver les mots justes pour accompagner et sensibiliser ?

Parler de l’inceste – Le courage d’en parler

Tali et le Monstre d’Odin, de Marie de Monsabert et Clémence Pollet (Ed. Milan), est un livre qui a pour mission de parler de l’inceste pour briser le tabou de l’interdit et du non-dit.

Tali est un enfant heureux, vivant en famille avec son frère Odin qu’il adore, ses parents et Mamita, sa grand-mère.

Mais une nuit, alors qu’il partage comme tous les soirs sa chambre avec son grand frère, celui-ci se transforme en monstre.

L’enfant ne reconnaît plus son frère. Celui-ci lui fait des choses terribles. Tali se referme au fil des jours, perd goût à la vie et a l’impression de rétrécir.

Il essaie de parler de monstres à sa maman mais celle-ci ne comprend pas le message. C’est bien plus tard, alors que la vie de Tali devient un enfer peuplé du monstre, qu’il va se blottir auprès de sa grand-mère.

Après une nuit à le bercer et à faire des incantations, Tali prend un morceau de charbon et lui dessine l’indicible.

Un livre nécessaire

Tali et le Monstre d’Odin est présenté sous la forme d’un conte. Ce choix permet de prendre de la distance sans masquer le sujet. Intense et terrifiant, l’album permet d’aborder le sujet de manière simple, avec tact et franchise.

Chaque mot est pesé. La description des sentiments de Tali est posée de telle façon à ouvrir la discussion. Bien sûr, la reconstruction suite à un tel traumatisme est abordée.

Si vous cherchez un moyen de parler de ce sujet difficile avec un enfant, cet album est un outil qui aidera à libérer, on l’espère, la parole.



