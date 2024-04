Avis Lecture : Décrocher la lune, la réalité virtuelle au service de l’humain

Avec Décrocher la lune, les édition Jungle auraient-elles atteint les étoiles ? Too much ? Pourtant non, on vous l’assure : le titre mérite d’être lu, découvert et partagé !

Le duo Wendy Mass et Gaby Mendez fait des étincelles. Entre un scénario sensible, qui aborde des thèmes difficiles (deuil, pardon, résilience, espoir, amitié…) et un dessin rond et coloré, Décrocher la lune nous absorbe dans son récit de manière efficace et sincère.





Addie a bien du mal à se faire à une vie sans sa mère. Si le mystère plane autour de la disparition de celle-ci, il est clair que le père et sa fille tentent de reprendre le cours de leur vie du mieux qu’ils peuvent. Addie, jeune fille dont l’univers s’est écroulé, s’est renfermée sur elle-même.



Elle n’a plus d’amis, et décide qu’elle se porte bien mieux sans. Pourtant, quand le duo part pour l’été à l’autre bout du pays à cause du travail de son père, Addie rencontre Mateo. Avec les étudiants du campus qui travaillent – avec son père – sur des projets liés à la réalité virtuelle, Addie va peu à peu, ouvrir les yeux sur son entourage, sur la beauté du monde qui l’entoure, mais également sur les obstacles à surmonter et les blessures que les autres tentent de cacher.

Grâce à la réalité virtuelle, Addie va s’ouvrir petit à petit aux autres, jusqu’à créer, avec l’aide de ses nouveaux amis, un programme de réalité virtuelle qui aidera petits et grands.

Décrocher la lune est un roman graphique qui aborde des thèmes difficiles avec une sensibilité et une fraîcheur bienvenue.

La technologie, est largement mise en avant, mais sans faire défaut au récit ni aux messages d’entraide et d’espoir. Un coup de cœur inattendu.

Résumé éditeur

Quand on porte le nom d’une tortue vieille de 250 ans, on grandit en croyant que la vie est pleine de possibilités. Mais un drame dans la famille d’Addie rend les choses bien difficiles à voir pour elle. Addie s’isole, jusqu’au jour où son père les emmène à l’autre bout du pays. Elle rencontre Mateo et elle se retrouve embarquée dans un projet passionnant. Équipée d’un casque de réalité virtuelle, Addie escalade les murs d’un château, évite des chatons en colère et découvre le monde d’une nouvelle manière. Une idée germe alors, qui pourrait changer sa vision des choses… Mais n’est-il pas déjà trop tard ?