Tous à l’Affût : un livre-Jeu pour mieux connaître les animaux

Tous À l’Affût est un nouveau livre passionnant destiné aux enfants qui aiment apprendre et qui sont fascinés par les animaux.

Illustré par Ksenia Bakhareva et publié par Glénat Jeunesse, ce livre est tout d’abord magnifique.

Son grand format et sa couverture en relief permettent aux lecteurs de toucher les différents animaux illustrés.

Tous À l’Affût invite à explorer plusieurs régions du monde telles que le Sahara, le récif corallien et l’archipel polaire. Pour chaque coin de la planète, le jeune lecteur aiguise son sens de l’observation et découvre la nature ainsi que les animaux qui la peuplent.

Les fresques illustrées permettent de visualiser les animaux, petits ou grands, dans leur environnement naturel.

Pour prolonger l’expérience, des devinettes sont posées. Il faut observer attentivement et suivre les différentes informations documentaires pour y répondre. Et si quelques énigmes posent des difficultés, les pages à la fin du livre apportent les réponses attendues.

Cet album-jeu est adapté aux enfants dès 5 ans et promet de longs moments de lecture et des découvertes formidables ! Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

