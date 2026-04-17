MOVA – Zoom sur ses nouveaux aspirateurs-robots et son robot piscine de 2026

Mova lâche dans l’arène deux nouveaux aspirateurs robots innovants accompagné d’un robot piscine impressionnant. Je vous dis tout ce qu’il faut savoir.
Lors d’un événement organisé à Hambourg, en Allemagne, MOVA a dévoilé de nombreux appareils. Trois d’entre eux ont retenu notre attention.
Les aspirateurs-robots et autres robots en tout genre ont le vent en poupe. Les consommateurs en sont de plus en plus friands. Grâce à eux, vous pouvez dire adieu aux corvées de nettoyage. La poussière et les saletés n’empiéteront plus sur votre temps libre.
Sur un marché qui commence à être encombré, MOVA propose deux nouveaux aspirateurs-robots qui sortent du lot ainsi qu’un robot piscine. C’est bientôt le moment de la débâcher et de ressortir votre épuisette.
Mova V70 Ultra Complete – L’aspirateur-robot surpuissant avec des bras télescopiques
Le Mova V70 Ultra Complete est un aspirateur-robot sans sac avec une puissance d’aspiration de 40 000 Pa. Aucun grain de poussière ni aucun poil de chat ne lui échappe. Sa large batterie de 6 400 mAh est adaptée aux grandes surfaces : il peut nettoyer un espace maximum de 250 m².
Ce modèle embarque un système de serpillière et de brosse rotatives. Montés sur des bras extensibles, ces éléments permettent au Mova V70 Ultra Complete de récurer les endroits inaccessibles. La serpillière se déploie jusqu’à 16 cm et la brosse latérale jusqu’à 12 cm. Grâce à cela, il nettoie sans problème sous les meubles d’une cuisine, sous une chaise ou un socle.
L’autre super-pouvoir du V70 Ultra Complete est sa capacité à franchir les obstacles. Il passe par-dessus une élévation d’une hauteur de 9 cm en deux étapes (4,8 cm + 4,2 cm). Il sait également se glisser sous les meubles bas en rétractant son Lidar.
Disponibilité : Le Mova V70 Ultra Complete sort le 30 mai 2026 au prix de 1 399 €.
Mova Z70 Ultra Roller Complete – Un nettoyage haute pression par rouleau
Comme son nom l’indique, le Z70 Ultra Roller Complete adopte une approche différente. Il utilise un rouleau à la place d’une serpillière. À l’image du V70 Ultra Complete, son rouleau sort sur le côté pour offrir une meilleure couverture le long des murs et dans les angles.
L’aspirateur dispose d’une puissance d’aspiration de 36 000 Pa et il déploie une pression vers le bas de 18 N pour des résultats de nettoyage plus constants. Comme son confrère, il peut monter des marches allant jusqu’à 9 cm de hauteur.
Disponibilité : Le Mova Z70 Ultra Roller Complete sera disponible dès le 23 juin 2026 au prix de 1399€.
MOVA Rover X10 : Le robot piscine intelligent pour un entretien à 360°
On change d’univers avec le Rover X10. Ce robot piscine a une capacité de traitement impressionnante de 38 000 litres par heure. Écrémage de surface, nettoyage des parois, aspiration du fond, brossage de la ligne d’eau et des marches : il nettoie les bassins à 360°.
Le Rover X10 cartographie la piscine et calcule la trajectoire optimale. Il sait même naviguer dans les angles et gère parfaitement les pentes. Grâce à sa batterie de 15 000 mAh, il peut rester sous l’eau pendant un maximum de 6 heures sans interruption.
Disponibilité : Le Rover X10 est attendu pour le deuxième trimestre 2026 pour 2499€.