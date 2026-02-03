Hachette Livre fête ses 200 ans, découvrez le programme !

Du 13 au 15 mars 2026, le prestigieux Palais Brongniart se transformera en un véritable temple de l’écrit.
À l’occasion de son bicentenaire, le groupe Hachette invite le grand public à un événement exceptionnel : « Les Grandes Rencontres Hachette – Lire à la folie ».
C’est un anniversaire qui fera date dans le paysage culturel français. En 1826, Louis Hachette jetait les bases d’une aventure éditoriale sans précédent.
Deux cents ans plus tard, l’héritage est plus vivant que jamais. Pour marquer cette étape historique, Hachette voit les choses en grand et donne rendez-vous aux lecteurs, curieux et professionnels au cœur de Paris.
Plus qu’un salon, une immersion dans les coulisses
L’événement « Lire à la folie » ne se veut pas être un simple salon du livre traditionnel. Il a été conçu comme une porte ouverte sur la face cachée de nos bibliothèques.
Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir les coulisses de l’édition : comment naît un livre ? Qui sont les artisans de l’ombre qui accompagnent les auteurs ?
>>>>De la sélection d’un manuscrit à la mise en page, jusqu’à l’arrivée en librairie, c’est tout un savoir-faire qui sera dévoilé.
Le programme promet des moments forts avec des rencontres privilégiées. Celles et ceux qui font vivre les livres — auteurs, éditeurs, illustrateurs — seront présents pour échanger avec le public.
Une exposition patrimoniale inédite, conçue en partenariat avec l’IMEC mettra en scène les archives du Groupe.
Deux siècles d’innovation tournée vers l’avenir
En deux siècles, Hachette a su traverser les époques, innover dans les formats et s’adapter aux révolutions technologiques.
« Ce bicentenaire marque une étape historique… et ouvre une nouvelle page enthousiasmante ! », annonce le groupe.
Entre tradition et modernité, l’événement du Palais Brongniart sera le point d’orgue de cette célébration. Malgré les siècles qui passent, la passion pour l’histoire et le mot juste reste une force d’actualité.
Des parutions collector pour immortaliser le bicentenaire d’Hachette
Au-delà de l’événement physique, cette année jubilaire sera rythmée par des sorties littéraires marquantes.
Les bibliophiles pourront notamment découvrir la collection « Hachette Patrimoine », avec vingt chefs-d’œuvre qui ont façonné l’identité de l’éditeur au fil des décennies.
Le neuvième art s’invitera également dans la célébration avec la sortie, chez Marabulles en mars 2026, d’un roman graphique intitulé Louis Hachette, le visionnaire.
Cette bande dessinée permettra de redécouvrir le parcours audacieux du fondateur et son impact sur la diffusion du savoir.
Enfin, un hommage particulier sera rendu à la Comtesse de Ségur, pilier historique de la célèbre Bibliothèque Rose, à travers une édition spéciale dédiée à ses récits intemporels. Evènement gratuit sur inscription.
