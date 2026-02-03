Samsung lance un écran e-ink en couleur mais pas pour les liseuses

Si vous suivez de près l’actualité tech, vous avez peut-être vu passer cette information : Samsung vient de frapper un grand coup avec un tout nouvel écran de 13 pouces utilisant la technologie E-paper (encre électronique). Son nom : Samsung Color E-Paper.
Plus incroyable encore, cet écran est en couleur et sa structure utilise une résine biologique fabriquée à partir de… plancton !
Une prouesse écologique qui permet de réduire les émissions de carbone dès la fabrication. Mais avant d’imaginer que Samsung prépare une liseuse révolutionnaire pour concurrencer Kindle ou Kobo, il faut regarder les petits caractères.
L’encre électronique, oui, mais pour la pub !
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Samsung ne s’intéresse absolument pas au marché des liseuses pour lecteurs passionnés. Ce nouvel écran n’est pas conçu pour lire le dernier prix Goncourt au lit, mais pour remplacer les affiches en papier dans les magasins ou les menus dans les restaurants.
C’est ce qu’on appelle de la « signalétique numérique ». Le but de Samsung est de proposer aux entreprises des panneaux publicitaires qui ne consomment presque rien (0 watt quand l’image ne bouge pas) et qui sont aussi fins qu’une affiche traditionnelle.
Pourquoi pas de liseuse Samsung ?
On peut se demander pourquoi un géant comme Samsung, capable de créer des écrans à base de plancton, ne lance pas une “Galaxy Read”. La réponse tient en trois points.
Le constructeur ne veut pas se mesurer aux géants des liseuses : Amazon Kindle ou encore Kobo.
Samsung gagne de l’argent grâce à ses écrans ultra-lumineux et colorés (OLED) qui sont parfaits pour regarder des vidéos, jouer ou scroller sur les réseaux sociaux. L’encre électronique, par nature lente et plus terne, ne correspond pas à leur modèle économique basé sur le divertissement rapide.
Enfin, le coréen préfère vous vendre une tablette polyvalente qui fait tout, plutôt qu’un appareil qui ne sert “qu’à lire”.
Si vous rêviez d’une liseuse Samsung pour protéger vos yeux et votre sommeil, il faudra repasser. Le géant coréen utilise bien la technologie qui sauve nos nuits, mais il le fait pour transformer nos centres commerciaux, pas nos bibliothèques. Pour l’instant, le plancton servira à afficher des promotions en magasin plutôt que vos romans préférés !
Regardez comment fonctionne cet écran.
