Harry Potter – Des livres audio exclusifs en approche

Audible plateforme d’Amazon et Pottermore Publishing s’unissent pour créer une série inédite de livres audio qui reprendront les sept histoires de Harry Potter.

Ces nouveaux livres audio seront exclusivement disponibles sur Audible, et devraient sortir prochainement.





Cette production audio promet d’être incroyable et mettra en scène plus de 100 doubleurs.

Le son de haute qualité fourni par Dolby Atmos, combiné à une notation époustouflante, une gamme de voix de personnages et une capture sonore du monde réel, donnera vie aux histoires comme jamais auparavant.



Le livre audio original de Harry Potter, publié pour la première fois en 1999 et disponible sur Audible depuis 2015. C’est l’un des livres audio les plus écoutés. Il s’agit d’un livre audio à une seule voix avec Stephen Fry et Jim Dale, qui participeront également au nouveau projet audio.



Neil Blair, président de Pottermore Publishing explique dans un communiqué : « La narration de JK Rowling se prête parfaitement à l’application des nouvelles technologies de livres audio, et nous sommes certains que cette expérience audio sophistiquée et immersive ajoutera non seulement une nouvelle dimension d’écoute aux fans existants, mais fera également découvrir le monde sorcier à une toute nouvelle génération d’auditeurs. »

Les livres audio Harry Potter totalisent à ce jour plus de 1,4 milliard d’heures d’écoute dans le monde. Les nouveautés arriveront en 2025 !

